アームレスリングの全国大会で活躍した山形県内在住の3人の選手が21日夕方、吉村知事と面会しました。このうち4階級制覇を果たした植松選手は「世界チャンピオンを目指す」と9月の世界選手権への抱負を語りました。



県庁を訪れたのは、山形市と新庄市のアームレスリングチームに所属する3人の選手です。3人はことし6月、宇都宮市で開かれた全国大会に出場・入賞しました。





このうち山形市の植松政憲選手（44）は、鍛え上げた左手を武器に国内トップクラスの実力を誇ります。これまでの全国大会では、1番上のカテゴリー「A‐1」の左腕部門で3階級を制覇しました。今回植松選手がエントリーしたのは、80キロ級。4年前に決勝まで進んだものの試合中のケガのため惜しくも敗退した因縁の階級です。植松政憲選手「現役生活も引退かと思ったが可能性がある限り諦めたくなかった」植松選手は見事4年前のリベンジを果たし、80キロ級の頂点に輝きました。これまで制覇した3つの階級と合わせて、4階級制覇を達成。左腕部門では、大会史上初の快挙です。植松政憲選手「どうしても取りたかった4階級制覇。今までの努力が実ってうれしい挫折も何回もあったので今回も乗り越えてきたケガだったが泥臭く勝ってきた経験が僕を奮い立たせてくれてこういう結果までたどり着けた」植松政憲選手「MVPということで全日本で最高のレフトハンド（左腕）最高の成績ですね」さまざまな階級で戦ってきた植松選手。吉村知事との懇談では、減量の秘訣について聞かれる場面もー。「昔はコメをカットして減量していたがコメはパワーの源なので全体の量を下げて余計なものを食べない」植松選手は、この大会で100キロ超級の左腕部門で優勝した米沢市出身の徳重碩選手と共に、9月、ブルガリアで開かれる世界大会に出場します。植松選手「4階級制覇をしたということが努力であり、自信。世界でも日本が強いんだぞと見せつけられるように全日本で戦ってくれた選手たち、応援してくれる人たちに感謝しながら全力で優勝目指して頑張りたい」