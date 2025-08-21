¡Úµð¿Í¡Û²£Àî³®¤¬º£µ¨½é¾¡Íø¤Ø£²£²ÆüÀèÈ¯¡¡£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ïºòµ¨£³Àï£³¾¡¤â¡ÖÁêÀ¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿Í¡¦²£Àî³®Åê¼ê¤¬º£µ¨½é¾¡Íø¤ò¤«¤±¤Æ£²£²Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ç£³ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤ËÎ×¤à¡££²£±Æü¤Ï¿ÀµÜ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤·¡ÖÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¡¢¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é¥í¡¼¥Æ¤Ç¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¿»³ºê¤¬ÈèÏ«¹ÍÎ¸¤Ç½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ò³°¤ì¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö³Æ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¹¤´¤¤ÎÏ¤Î¤¢¤ëÂÇ¼Ô¤Ð¤«¤ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì¿Í°ì¿ÍÃúÇ«¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ºòµ¨¤Ï£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ç£³Àï£³¾¡¤È¹¥ÁêÀ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¤¬¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£ÁêÀ¤ÏÊÌ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£