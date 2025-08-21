¿·¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×AHOF¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÌ¾¤Î¸øÊç¤ò³«»Ï¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¹Í°Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¸õÊä¤Ë
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×AHOF¤¬¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÌ¾¤Î¸øÊç¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAHOF¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥À¥¤¥¹¥±¡×
½êÂ°»öÌ³½êF¡õF¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢8·î20Æü¸á¸å¡¢AHOF¤Î¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖAHOF¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¸øÊç°ÆÆâ¡×¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
º£²ó¤Î¸øÊç¤Ï20Æü¸á¸å9»þ¤«¤é25ÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿Google¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¸õÊä¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¤òÁª¤ó¤ÇÅêÉ¼¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÄÉ²Ã¤ÇÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÌ¾¤Î¸õÊä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥è¥ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖFAMER¡×¡ÖAUR¡×¡ÖALOW¡×¡ÖALUV¡×¡ÖTwinkle¡×¡Ö¥Ï¥Ê¥Û¥×¡×¡Ö¥è¥É¥ë¡×¡Ö¥¢¥Ð¥é¡×¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç°ÕÌ£¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¤¬Äó°Æ¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¸õÊä¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ¾¾Î¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸Æ¤ÓÌ¾¤òÄ¶¤¨¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò·ë¤ÖÆÃÊÌ¤Ê¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢AHOF¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤¹¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÌ¾¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ½ªÅª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÌ¾¤ÏÅêÉ¼·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢¸õÊä°Ê³°¤Ë¤â¤è¤ê°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°Õ¸«¤òÈ¿±Ç¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤ë¡£
AHOF¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWHO WE ARE¡Ù¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ¡¢½éÆ°Çä¾å5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç3´§¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É²Ú¡¹¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿Íµ¤¤âÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¤ÈÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¡¢²ñ¾ì¼þÊÕ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÇ®¶¸¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤ò¼õ¤±¡¢Èà¤é¤Ï22Æü¤«¤éÂè2ÃÆ¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢8·î30Æü¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥Þ¥Ë¥é¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¡¦¥¢¥é¥Í¥¿¡¦¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë
¡ØAHOF 1ST PHILIPPINE FANCON RENDEZVOUS IN MANILA¡Ù¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¤ÈÆ±»þ¤ËÁ´ÀÊ´°Çä¤òµÏ¿¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÇ®¤¤´üÂÔ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ³°¤Ç³èÌöÃæ¤ÎAHOF¤Ï¡¢ËÜÆü¡Ê21Æü¡Ë¥½¥¦¥ë¡¦»½¼¼¡Ê¥Á¥ã¥à¥·¥ë¡Ë¼¼ÆâÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2025 K-WORLD DREAM AWARDS¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë