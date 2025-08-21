巨人は２１日、「Ｇ ｈａｎｄｓ〜ヒーローズプレート〜」と題して、主催試合でヒーローとなった選手や記録達成者が直筆サインした透明のアクリルプレートを、スポーツチーム公認オークション「ＨＡＴＴＲＩＣＫ」に出品することを発表した。今季第３弾として、６月２０日に今季初安打となる決勝タイムリーを打った小林誠司捕手や、７月８日に劇的なサヨナラ打を放った丸佳浩外野手らの雄姿が刻まれたプレート計１１点が出品される。

オークションは２２日正午開始で、収益金は被災地復興支援や障害者スポーツ支援などにあてられる。

＜オークション概要＞

８月２２日正午〜８月２５日２２時

▽出品するヒーローズプレートは以下の通り

・６月７日 増田陸・グリフィン

・６月８日 戸郷翔征・岸田行倫

・６月１８日 丸佳浩・西舘勇陽

・６月２０日 赤星優志・小林誠司

・６月２１日 増田陸・岡田悠希

・６月２７日 山粼伊織・マルティネス

・６月２８日 岸田行倫・グリフィン

・６月２９日 中山礼都・赤星優志

・７月４日 山粼伊織・キャベッジ

・７月 ８日 丸佳浩

・７月２１日 吉川尚輝・リチャード

詳細は球団公式ホームページまで。