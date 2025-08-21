元UFC世界バンタム級王者のTJ・ディラショー（39）が21日までに更新されたYouTubeチャンネル「JAXXON PODCAST」のポッドキャスト番組に出演。「UFC319」でUFC2連敗を喫した朝倉海（JAPAN TOP TEAM）について言及した。

海はUFC2戦目となる8カ月ぶりの再起戦でティム・エリオット（米国）と対戦し、2Rギロチンチョークでタップアウト負け。2戦連続一本負けでUFC2連敗を喫した。

ディラショーは「ティムは本当にレスリングとグラップリングが強いし、タイミングも上手い」と勝利したエリオットを称えた。

その上で「朝倉はレスリングをもっと強化しないといけない。もちろん柔術も。さっきも見たけど、寝技が得意じゃないのにクローズドガードを組んでいた。もし下から攻めれないのであれば、スクランブルして立ち上がる動きをしないといけない。打撃でしか勝てないなら、なおさらだよ」と海のグラウンド技術について厳しい意見を述べた。

「彼はもっとテクニックを磨く必要がある。まぁ、“UFCへようこそ”って感じだね」とつづけた。

打撃面でも修正点はあるという。「打撃の面では、朝倉にはもっとフェイントを使ってほしかった。パンチ力はあるんだから、フェイントをもっと出していれば、横に頭を振るティムの動きを止められたと思うよ」とアドバイスを送った。