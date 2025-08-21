内田舞×内田也哉子が語る「名前」の話。舞、也哉子になった理由

文筆家としてエッセイや絵本翻訳、ナレーションなど多彩な才能を発揮している内田也哉子さんとハーバード大学医学部の准教授で小児精神科医の内田舞さん。2024年5月に真宗大谷派名古屋別院が企画したYouTube対談『人生講座』で出会い、意気投合したといいます。

「同じ内田姓というだけでなく、3人の子どもを持つ母、日本と海外を行き来した子ども時代など、お話してみると共通点が多く、也哉子さんの魅力に圧倒され、忘れることができない対談となりました」

こう語るのは、新刊『小児精神科医で3児の母が伝える 子育てで悩んだ時に親が大切にしたいこと 』が発売になったばかりの内田舞さん。新刊の帯には内田也哉子さんの推薦文も掲載されています。

1回目前編「内田舞×内田也哉子「しずかちゃん」からわかる「日本の女性観」。小学生のとき海外で感じたこと」に続き、真宗大谷派名古屋別院が企画した『人生講座』の内田也哉子さんと内田舞さんの対談の1回目後編をお伝えします。後編では、互いの名前の由来から両親の影響など、親のこと、高校時代の印象的な出来事をお届けします。

※お二人とも姓が「内田」さんなので、以下より、下のお名前で表記させていただきます。

名前に関する意外な事実が発覚！

内田也哉子（以下、也哉子）：舞さんのご著書を読ませていただくと、随所に、舞さんならではの「ものの見方」「価値観」「俯瞰してみる力」みたいなものがあると感じました。ご自身の生まれ持ったものもあると思うんですが、ご両親がどのように豊かに育てられたのだろうと、子育てをする身としても、育てられた身としてもとても興味が湧きました。

舞さんは、小さいころからひとつのものをいろんな角度から見るという訓練をご両親が授けて、促してくれていた感じだったのですか？

内田舞（以下、舞）：確かに私の両親は型にはまっていない人間だと思います。也哉子さんの質問から少し脱線してしまうのですが、両親のエピソードで思い出したことがあって、そのお話をまずお伝えしてもいいですか？

母が私を妊娠したとき、ちなみに母は医学生のときに妊娠、学生結婚、学生出産だったんですが、内田という名字だから男の子だったら「裕也」と付けなよ、と言われていたそうです。

也哉子：それは悪い冗談ですよね（笑）？

舞：いやいや、本当です。あの内田裕也さんにあやかりなよって。

也哉子：それは身内としては複雑です（笑）。

舞：真面目な質問だったのに、そのことを今急に想い出してしまって……。心の中で思い出し笑いをしていました（笑）。

也哉子：それはおもしろい。また共通点がありましたね。でも、よかったです、舞さんが男の子じゃなくて（笑）。

舞：「裕也」じゃなかった（笑）。

「也哉子」の名前には古風な母の思いが

也哉子：それで、女の子だったら「舞」にしようということだったのですか？

舞：「未知」か「舞」で、迷ったって言っていましたね。

私の父は分子生物学者で、母はフラメンコを踊るんですよ。医学生でありながら、プロ級のセミプロのフラメンコダンサーでした。父は科学者の観点から、未だ知られていない何かを発見するというロマンを込めて、「未知」を提案したそうです。

也哉子：なんて、多才なんですか、ご両親も！

舞：母がフラメンコダンサーなので、「舞」には踊りということもあったようですが、世界を舞う人になってもらいたいと願ってくれたみたいで。アメリカに住むと、「あなたの名前の由来を教えて」と言われることが多いんですね。そのときは、「舞」=「Soar」っていう意味だよって話します。

也哉子：「dance」ではなく？

舞：はい。「Soar」は、「舞い上がる」「舞い上がってはばたく」……。「舞う」「飛ぶ」という意味なのですが、楽しさ・幸せを感じながら、空を舞うという感じで。いい名前を付けてもらえたなと思っています。也哉子さんのお名前はどういういきさつで名付けられたのですか？

也哉子：也哉子の也（なり）という文字は、父のロックンローラー内田裕也の也（や）からもらった形ですね。母がとても古風な考え方を持っている人なんです。アバンギャルドさもあるんですが。

舞：樹木希林さんに古風というイメージは、まったく感じたことがなかったです。

也哉子：夫をすごく立てるという意味では古風。裕也の「也」を先に書いて、次は「哉（かな）」志賀直哉の「哉」「〜かな」という字で。母は重なる音が好きで 「やや」とか、自分の芸名も「樹木（きき）」とか、音感的に深い意味はないんですけど。また、関西の方で赤ちゃんのことを「ややこ」と言ったり、アフリカの男性の名前やギリシャではおばあちゃんのことを「ヤヤ」と呼んだりもするみたいで。「ヤヤ」はいろんな国でニックネームとしても存在しているようです。

大人になっていろんな方のお話を聞いてそういったことがわかって、おもしろい名前だなと思いました。小さいころは結構からかわれたので、嫌な名前だったんですけど（笑）、大人になってからユニークな名前をつけてもらえてよかったなと。時間を経て、よかったな、おもしろいなと思うことはありますね。

舞：その場では嫌だなって思うことが、あとで振り返ると誇れるものだったりもしますよね。

人生を変えた16歳のアメリカでの出来事

也哉子：ところで舞さんは、お父様とお母様を見て、早くから医学の世界に進みたいと志されたのですか？

舞：そうですね、やっぱり医学は近い存在ではありましたね。父は分子生物学者で、がんの研究をしていました。母は精神科医で私と同じ医師をしています。目に見える位置にある職業ではあったので、自分もなることが想像しやすかったのかもしれません。はっきりと自分自身で医者になろうと思ったのは、高校生のころからでした。

高校2年生のころにある出来事があったんですね。当時、也哉子さんと同じで、夏休みには海外のサマープログラムに参加していました。高校2年生の夏休みは、アメリカ・マサチューセッツ州にあるスミスカレッジに通ったのです。

也哉子：有名な女子大ですよね。

舞：スミスカレッジは、LGBTQの先端を体現する大学でもありました。私は、高校2年生のころ、そこで科学のプログラムを取っていました。そして、そこで初めてゲイの友だちができました。もしかしたら、それまでも日本や海外でも、LGBTQの友だちはいたと思うんです。ですが、特に90年代の日本では、性別の違和感についてオープンに語る環境がほとんどありませんでした。

今のシステムはわかりませんが、当時のサマープログラムは、参加者全員で好きなことを発表する「タレントショー」というイベントが恒例でありました。ダンスや歌など、自分の特技を披露する場というか。

也哉子：舞さんは何を披露されたんですか？

舞：浴衣を持参していたので、「浴衣の着付け」をみんなの前でやり、結構ウケました（笑）。

そこである出来事があったんです。タレントショーのイベントで、詩を読んだ子がいて、タイトルは『I know who I am』。「私は自分が何者かを知っている」という内容で、その子は朗読を始める前にこの詞を書いた背景を語ったんですね。自分がレズビアンであるということに昔から気づいていて、そういった情報を少し得ようとして雑誌を読んでいたらそれを親に見つかった。それについて話すときに親には理解されなかった気がするんだけれども、でもそのとき感じたのが「I know who I am」である、と詩を読み始めました。

私は海外で過ごす機会もあったものの、小学校の高学年から、思春期は日本で過ごしていたので、「みんなの前で詩を読んで、カミングアウトするなんて」とビックリしました。同時に、私たちを信頼してくれたから話してくれたことや、彼女の勇気、どんな思いで今まで生きてきたのかな、と考えたらもう涙が止まらなくなってしまって、その子に対する愛が溢れ出てしまって。彼女にハグをしに行くと、私だけでなく、サマープログラムのいろんな子たちが立ち上がって彼女をハグしに来て、なんというかとても刺激的な夏の出来事だったんですね。

また、サマープログラムでは他にも刺激がありました。ロボットを作る工学の授業で犬のロボットを作りました。完成するまでにはたくさん考えなくてはいけないことがあって、「考えるってこんなに疲れるんだ」という経験をしました。でも、論理によって何かを創造できること、説明できること、そしてそれを誰かとシェアできること、というプロセスが楽しくて仕方ありませんでした。そのときに「サイエンスは私自身のコアにあるもの」「この思いを大切に生きなければならない」と感じたんです。

詩を読んだゲイの友だちとの出来事もそうですが、私は人が大好き。もちろん苦手な人もいますし、愚痴も言うこともあります。でも、やっぱり人間ってすごいなって思うことがたくさんあるんですよね。だから、人と科学が交わったところが「医療」で、そのとき医者になろうって思いましたね。

