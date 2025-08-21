柴犬とハスキーの噛みあわないお散歩が話題です。それぞれの個性が爆発した結果、お散歩は完全に停滞することに…！

話題となっている投稿は記事執筆時点で12万7000回再生を突破し、「どっち応援したらいいｗ」「笑った」「柴ちゃんあるある」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：知り合いの犬を預かり、散歩に行った結果…コントのような『まさかの攻防戦』】

柴犬とハスキーの攻防戦

TikTokアカウント「oden1030」の投稿主さんは、柴犬の『おでん』ちゃんと暮らしています。ある日、わけあって友人宅におでんちゃんを預けることに。友人はハスキーを飼っており、2匹同時にお散歩に行ってくれていたといいます。

しかし、楽しいはずのお散歩中、驚きの攻防戦が勃発。おでんちゃんが、「拒否柴」を発動してしまったのです…！道に座り込んでまったく動かなくなってしまったおでんちゃんに対し、ハスキーさんは「あと9キロ歩く！」とやる気満々。その結果、友人が2匹の板挟みとなってしまったのでした。

ハスキーさんを振り返って無言で訴えるおでんちゃんも、背中で語るハスキーさんもどちらもツワモノ…！

勝敗はいかに…？

右方を向くハスキーさんと、左方を向くおでんちゃん。しばらくそんなフォーメーションで固まっていましたが、ついにおでんちゃんが立ち上がりました。しかし、立ち上がっただけで歩く気はない様子。

あまりの頑固さに心が折れたのか、ハスキーさんは友人になでてもらってなんとか納得したのだそう。友人の「抱っこしようか」との問いにちょっぴり嬉しそうな反応を見せたおでんちゃん、このあとは抱っこされて悠々と帰ったのかもしれませんね…！

微笑ましい2匹の攻防戦に思わずホッコリした人は多い様子。「拒否柴の粘り勝ち！」「ハスキーさん我慢してくれてるの優しい」「何回見返しても笑っちゃいます」などさまざまなコメントが寄せられました。

柴犬あるある3連発

拒否柴でハスキーさんを打ち負かせた姿が話題になったおでんちゃん。別の日には、投稿主さんが思う「柴犬あるある」を3つ紹介していました。

ひとつめは、「なぜか狭いところに頭を突っ込みたがる」という習性。柵から身を乗り出して外をのぞく柴犬さん、確かによく見るかも…！

そしてふたつめは「無言でなでなでを催促する」、みっつめは「飼い主より上にポジション取りがち」なのだそう。気高い柴犬だからこそ見せる行動に、なんだか和んでしまいますね！

TikTokアカウント「oden1030」には、おでんちゃんのクスっと笑える日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

