¡Ú£Î£Â£Á¡Û¡Ö¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤¬²ÏÂ¼Í¦µ±¤ò°Õ³°¤Ê·Á¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¡¡¥Ö¥ë¥º¤Ç¤ÎÆü¡¹¤òÊÆ»ïÆÃ½¸
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¥Ö¥ë¥º¤È¥Ä¡¼¥Ä¥¨¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê£²£´¡Ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó»á¤«¤éà¥µ¥Ý¡¼¥Èá¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡ÊÆ»ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¡×¥·¥«¥´ÈÇ¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤¬²ÏÂ¼Í¦µ±¤ò°Õ³°¤Ê·Á¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢²ÏÂ¼¤Î¥Ö¥ë¥º¤Ç²á¤´¤¹Æü¡¹¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»ï¤Ï¤Þ¤º¡Ö¿ÈÄ¹£±£·£µ¥»¥ó¥Á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¥«¥ï¥à¥é¤Ï¡¢£Î£Â£Á¶þ»Ø¤Î²ÚÎï¤Ê¥Ñ¥¹Ç½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¾®ÊÁ¤ÊÂÎ³Ê¤â¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¤Ï¾ã³²¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Î¹¤µ¤ÈÂî±Û¤·¤¿»ëÌî¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎºÍÇ½¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤òÀä»¿¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¸½ºß¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤Î³Ø½¬ÊýË¡¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£²ÏÂ¼¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ï¸«¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤äÀèÀ¸¤òÄÌ¤·¤Æ±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢£Í£Ê¡Ê¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡Ë¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ï¡Ê±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¤â¡ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢´ÖÀÜÅª¤Ë¥¸¥ç¡¼¥À¥ó»á¤¬²ÏÂ¼¤òà¥µ¥Ý¡¼¥Èá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ²ÏÂ¼¤¬³èÌö¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤«¤éÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ëµ¡²ñ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤½¤¦¡£º£¸å¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£