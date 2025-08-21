Snow Manの佐久間大介が8月20日、自身のInstagramを更新。YouTubeチャンネルの企画で、メンバーの岩本照、宮舘涼太と訪れた上海でのオフショットを公開した。

佐久間は「照と舘様と3人で #上海 に行きました (^^)」と報告。400年以上の歴史を持つ古典庭園がある人気観光スポット 豫園の前でポーズをとる佐久間の姿を皮切りに、街並みや宮舘との2ショットなど、上海を堪能するオフショットを大量に公開し、最後は翼のような雲が見える空の写真を投稿している。

佐久間は「楽しかったし！！ご飯もとっても美味しかった！！！ また行きたい！！！！ Snow Manみんなでも行きたい！！」と旅の感想を綴り、最後に「ちなみに3人の様子は、Snow Manの YouTubeでその様子が見れます！！ ぜひ！！」と告知。Snow ManのYouTubeチャンネルでは上海VLOG旅を前後編に分けて公開している。

コメント欄には「ミラー越しの写真可愛すぎる プライベート感満載の写真もリラックスしてていい感じ」「皆、良い顔してるね」などYouTubeを見たファンからたくさんのコメントが寄せられた。

