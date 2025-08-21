台風第12号(レンレン)

2025年08月21日16時45分発表

【画像】レンレンの進路詳細

先ほど、台風12号が鹿児島県に上陸しました（画像はまだ中心が海上）。気象庁が大雨に警戒を呼びかけています。

21日16時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 日置市付近

中心位置 北緯31度35分 (31.6度)

東経130度05分 (130.1度)

進行方向、速さ 東 ゆっくり

中心気圧 1002 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

15m/s以上の強風域 南側 150 km (80 NM)

北側 110 km (60 NM)

21日17時の推定

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 日置市付近

中心位置 北緯31度35分 (31.6度)

東経130度10分 (130.2度)

進行方向、速さ 東 ゆっくり

中心気圧 1002 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

15m/s以上の強風域 南側 150 km (80 NM)

北側 110 km (60 NM)

22日03時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 鹿児島市付近

予報円の中心 北緯31度35分 (31.6度)

東経130度40分 (130.7度)

進行方向、速さ 東南東 ゆっくり

中心気圧 1004 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

22日15時の予報

種別 熱帯低気圧

強さ -

存在地域 日向市の東南東約40km

予報円の中心 北緯32度20分 (32.3度)

東経132度00分 (132.0度)

進行方向、速さ 東北東 15 km/h (7 kt)

中心気圧 1006 hPa

予報円の半径 95 km (50 NM)

気象庁は、鹿児島県ではあすの夕方にかけて線状降水帯が発生する可能性があるとして、警戒するよう呼びかけています。

