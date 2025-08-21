日本ハム・北山亘基投手が２１日、先発する２２日のソフトバンク戦（エスコン）の必勝を誓った。オリックス戦の試合前練習後に取材に対応。首位との直接対決の初戦を託され「そこはうれしく思いますし、それと同時に責任もすごく感じるので下手なことはできない。この世界は結果の世界。あとはもう結果を出すだけ」と武者震いした。

７月３０日の対戦では、２度のリードを守れずに八回途中で降板。チームは逆転勝ちしたものの、悔しさが残った。「任せてもらった以上はそのイニングをしっかり抑えて帰ってくることは大事にしたい。勝ちに導けるような投球をしたい」と雪辱を期し「どこからでも攻撃が始まるし、どこからでもつながる打線。しっかりリスク管理をしながら、場面によってはあえて歩かせたりも必要になってくることもあると思う。いろいろ考えながら投げていきたい」と相手打線を警戒した。

優勝争いのゆくえに、大きく関わるマウンド。「今、追いかけている立場ですし、直接対決ですごく大事なのはみんなわかっていること。でも、どれだけ考えてもやることは変わらないので、そこはいつも通りやることをしっかりやって臨みたい」と、冷静に闘志を燃やした。