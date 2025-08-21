「これ手で食べるタイプ？」夕飯を準備する妻にスプーンを持ってこさせる夫
妻、娘、息子の4人家族として、ごく平和に暮らしていると思っていた夫。しかし、ある日を境に妻は一切口をきかなくなってしまいます。ケンカをした覚えのない夫は「なんで口をきいてくれなくなったんだろう？ 」と困惑するばかり。とりあえず謝ってみても妻の態度はかわらず、3日、2週間、3カ月と時は過ぎていくばかり…。一方、家事や育児をめぐり長年にわたって不満を募らせていた妻。期待と失望の繰り返しに疲れ、「無視」という最終手段を取るほど追い詰められていたのでした――。
※本記事は野原広子著の書籍『妻が口をきいてくれません』から一部抜粋・編集しました。
夫婦で口をきかなくなって3日目。妻が怒っている理由はまったくわからないけれど、夫はとりあえず謝ろうと決意して帰宅しましたが…。
「とりあえずの謝罪」は妻にまったく響かなかった様子。むしろ、スプーン一つすら自分で取りに行かない夫に対して、妻の怒りが増幅しているようにさえ感じられます。
パートナーが怒ったり悲しんだりしているとき、自分に原因がないのかしっかり振り返って行動をするべきですね。
著＝野原広子／『妻が口をきいてくれません』