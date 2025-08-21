女子ゴルフのCATレディースはあす22日から神奈川県箱根町の大箱根カントリークラブ（6652ヤード、パー72）で開幕する。前年優勝の川崎春花（22＝村田製作所）がプロアマ戦後に会見に応じた。

「ずっとスイングのことを気にしながらプレーしているんですけど、少しずつ良くなっているかなと思います。全体的に良くはないですけど、自分の感覚は少しずつ良くなってきている」

春先は不倫騒動の責任を取り試合出場を自粛。4月のKKT杯バンテリン・レディースからツアーに復帰したものの、ここまで16試合に出て7試合で予選落ち。最高は北海道meijiカップの9位で、メルセデス・ランキングも76位となかなか調子をつかめずにいる。

「毎週毎週、課題が出てきたり、良くなったりの繰り返し。確かに昨年に比べると成績は良くないし、全然なんですけど、あまり気にせずにやってます」と深刻さはない。

この大会は優勝の副賞に建設機械を贈られるのが恒例で、昨年手にした重機は「能登に（スポンサーの）村田製作所さんと一緒に寄付しました」と明かす。「本当に微力だと思うんですけど」と震災の復興に少しでも役立つことを願っていた。