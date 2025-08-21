LG、23.8インチや21.5インチのコンパクトなフルHD IPSモニター製品発売
ＬＧエレクトロニクス・ジャパンは8月21日、フルHDモニターの新製品として、27インチの「27U411A-B」と21.5インチの「22U401A-B」、23.8インチの「24U411A-B」の合わせて3製品を発表した。8月28日から順次発売する。
LG、23.8インチや21.5インチのコンパクトなフルHD IPSモニター製品発売
いずれもフルHD解像度での画面表示に対応するモニター製品。sRGBを99％カバーする色再現性と100Hz以上のリフレッシュレート駆動をサポートした子で快適に利用でき、HDR 10もサポートしている。パネルは上下左右に178度の広視野角を実現したIPSパネル。
「27U411A-B」 21,000 円前後
「24U411A-B」 19,000 円前後
「22U401A-B」 14,500 円前後
LG、23.8インチや21.5インチのコンパクトなフルHD IPSモニター製品発売
いずれもフルHD解像度での画面表示に対応するモニター製品。sRGBを99％カバーする色再現性と100Hz以上のリフレッシュレート駆動をサポートした子で快適に利用でき、HDR 10もサポートしている。パネルは上下左右に178度の広視野角を実現したIPSパネル。
「27U411A-B」 21,000 円前後
「24U411A-B」 19,000 円前後
「22U401A-B」 14,500 円前後