コメディアン・加藤茶さんの妻である加藤綾菜さんは8月21日、自身のInstagramを更新。美男美女のウエディングフォトを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：加藤綾菜さん公式Instagramより）

コメディアン・加藤茶さんの妻である加藤綾菜さんは8月21日、自身のInstagramを更新。夫婦で撮影したウエディングフォトを公開しました。

「とっても優しい表情のお二人です」

綾菜さんは「8月22日発売の『ゼクシィ』10月号に登場します！」とつづり、1枚の写真を投稿。茶さんとのウエディングフォトです。茶さんは格好いいタキシード、綾菜さんは白いドレスに身を包んでいます。それぞれ年齢を感じさせない、美しい姿です。また、「結婚15年目を迎えた2人が誓いを新たにする『バウリニューアル』をあげさせて頂き、82歳と37歳の大人なウエディングを撮影しました」と明かしています。

コメントでは、「とっても素敵ですね」「最高です」「とても素敵なご夫婦ですね」「素敵すぎて言葉が素敵じゃ足りません！！」「感無量です」「なんだか素敵すぎて涙が」「とっても、お似合いで、ベストカップルですね」「泣いてしまいました」「絵に描いた様なイケメンと美女！」「とっても優しい表情のお二人です」と、絶賛の声が多数上がりました。

「加藤家は夏休みを頂いてました」

11日には「加藤家は夏休みを頂いてました」とつづり、旅行の様子を公開していた綾菜さん。仲良しな夫婦ショットも見られます。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)