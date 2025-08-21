¡Ö»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×TBSÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¡¢ÃçÎÉ¤·¥â¥Ç¥ë¤Èà¥é¥ô¥£¥Ã¥Èá2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÌÜ¤¬¤¯¤é¤à¤è¤©¡×¤ÎÀ¼
¿À¼Ò¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤³¤Ã¤È²Æ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¡×
¡¡TBS¤ÎÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(29)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤³¤Ã¤È²Æ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×ÂÀÅÄÇîµ×(41)¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶áÆ£Àé¿Ò(35)¤È¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¹ñÊõµé¡×¡Ö2¿Í¤Ç³¹Ãæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤éâÁ¤·²á¤®¤ë¡×¡Ö»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÌÜ¤¬¤¯¤é¤à¤è¤©¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖóÊÎÛ¡×¤ÎÀîÅçÌÀ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡×¤ÎMC¤òÃ´Åö¡£¶áÆ£¤Ï¶âÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡£