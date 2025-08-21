向井康二と岩本照が2人きりで熱い話を……見どころ満載だった『旅するSnow Man』第2話レビュー
2025年8月10日に、『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（日本テレビ系・関東ローカル、以下『旅するSnow Man』）の第2話となる「Travel 2：連れて行きたかった場所 〜福岡篇〜」が放送・配信されました。この番組は人気アイドルグループ・Snow Manが出演するバラエティー番組で、7月27日から放送・配信がスタート。テレビ放送と合わせて、Huluでの配信やTVerでの見逃し配信、さらにディズニープラスでは未公開シーンを追加した「完全版」の独占配信が行われています。
『旅するSnow Man』の番組コンセプトは、メンバーが日本列島を縦断するトラベルドキュメンタリー。沖縄からスタートし、九州、四国、本州の全国10カ所を巡り、最終的には北海道を目指す番組です。旅のテーマに「One for Snow Man, Snow Man for One（1人はSnow Manのために、Snow Manは1人のために）」を掲げ、メンバーが絆を確かめ合う構成となっています。
今回公開されたTravel 2ですが、九州地方に上陸して福岡を旅することに。今回の旅の主人公は向井康二さんと岩本照さんで、旅をサポートしてくれるAI風ロボ・タビィと福岡の名所を巡りました。前回は、メンバー全員が集まり沖縄での旅を披露したSnow Man。今回はガラリと趣向が変わり、向井さんと岩本さんの濃過ぎる2人旅が楽しめます。
※以下、「Travel 2」のネタバレが含まれています。未視聴の方は注意してください
食事を終えた2人は、次に「遊べるビーチ」に移動。車中では何気ない会話を交わしながら、まったりしたムードで仲の良さを披露しました。ビーチでは備え付けられているアトラクションで遊び、特に向井さんが大はしゃぎ。岩本さんはやさしく見守り、2人の自然体な姿を見られる貴重な映像となっています。向井さんは別撮りのインタビューで撮影当日を語り、食リポやリアクションをあえてしないようにして、あくまで素の自分たちを見せたと発言。メンバーと2人だけの仕事はほとんどないと明かし、「仕事だけど本当プライベートみたいな空間がすごい僕らにとってはありがたい」と話しました。
サウナでリラックスした後は、夕食として博多名物の水炊きを堪能。岩本さんは「康二とビール飲んでるよ……」と感慨深そうで、豪華な食事を心から楽しんだ様子でした。2人は、岩本さんが2024年の福岡公演を欠席した時の話や、岩本さんが入院していた時のマル秘エピソードも公開。別撮りのインタビューでは、向井さんがドラマへの出演に関して「名前出す時に（Snow Man）は絶対に入れてくださいってお願いしてて」と明かすなど、Snow Manのために活動しているという熱い話もありました。
番組では最後に今後の目標を聞かれ、岩本さんが「アイドルっていうものを知らないちっちゃい子たちが、Snow Manみたいになりたいなって思ってもらえるような存在になれたら」と話し、テレビ版の最後を締めくくりました。
早くも、2回目の放送・配信で2人きりの旅を見せた『旅するSnow Man』。今回のエピソードで良かったのは、何と言っても2人の素顔が見られ、本音を聞けたところでしょう。ファンは向井さんと岩本さんの仲良しな姿に熱狂でき、最近ファンになった人も2人の歴史の深さを知るチャンスとなりました。今、もっとも注目を集めるアイドルグループの1つであるSnow Manが、今後の『旅するSnow Man』でどんな姿を見せてくれるのか？ 期待して3回目の放送・配信を待つことにしましょう。
▼今後の放送、配信スケジュール
Travel3：9月7日
Travel4：9月14日
Travel5：9月21日
Travel6：9月28日
Travel7：10月5日
Travel8：10月19日
Travel9：10月26日
Travel10：11月2日 この記事の筆者：ゆるま 小林
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
