２１日の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比６１．３３ポイント（０．２４％）安の２５１０４．６１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３８．５０ポイント（０．４３％）安の８９７４．７７ポイントと反落した。売買代金は２３９４億８６９０万香港ドル（約４兆５２３９億円）に縮小している（２０日は２８５２億８５８０万香港ドル）。

外部環境の不透明感が重しとなる流れ。米金融政策を見極めたいとするスタンスが強まっている。ジャクソンホール会議（各国の中央銀行関係者が集まる国際経済シンポジウム）が２１日に開幕し、パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長は２２日に講演する予定。９月開催の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）でＦＲＢが利下げすることはほぼ確実視されているが、利下げサイクルに言及するかが注目されている。米インフレ動向も気がかり。２０日に公開されたＦＯＭＣの議事要旨（７月２９〜３０日開催分）では、米関税の影響が表れ始めたとして、大半のメンバーがインフレ上振れのリスクが大きいと判断していたことが分かった。ただ、下値は限定的。中国の政策に対する期待感が根強い中、ハンセン指数はプラス圏で推移する場面もみられた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国政府系の華潤電力ＨＤ（８３６／ＨＫ）が５．９％安、自動車ディーラーの中升集団ＨＤ（８８１／ＨＫ）と光学部品ＯＥＭメーカーの舜宇光学科技（２３８２／ＨＫ）がそろって３．６％安と下げが目立っている。華潤電力については、昼に公表した中間決算の１６％減益が嫌気されている。後場に入り、値を急速に下げた。

業種別では、建材や紙・パルプなど素材が安い。華潤建材科技ＨＤ（１３１３／ＨＫ）が３．６％、中国建材（３３２３／ＨＫ）が２．１％、理文造紙（２３１４／ＨＫ）が４．２％、山東晨鳴紙業集団（１８１２／ＨＫ）が３．０％ずつ下落した。

スマートフォン部材・組立の銘柄群もさえない。舜宇光学のほか、瑞声科技ＨＤ（２０１８／ＨＫ）が１３．２％安、丘タイ科技（１４７８／ＨＫ）が２．７％安、比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック：２８５／ＨＫ）が２．２％安で引けた。瑞声が発表した中間決算は６割増益で予想も上回ったが、このところ上昇が目立っていたこともあり、好材料の出尽くし感も意識されている。

半面、ゼネコンなどインフラ建設セクターは高い。中国中鉄（３９０／ＨＫ）が２．５％、中国鉄建（１１８６／ＨＫ）が２．３％、中国建築国際集団（３３１１／ＨＫ）が２．２％、中国交通建設（１８００／ＨＫ）が１．５％ずつ上昇した。中国建築国際の中間決算は５．１％増益にとどまったが、各地で大型インフラ工事を着工する中、先行きの業績拡大が意識されている。

本土マーケットは続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１３％高の３７７１．１０ポイントで取引を終了した。銀行が上げを主導。エネルギー、ハイテク、公益、医薬なども買われた。半面、証券は安い。自動車、素材、不動産、軍需産業も売られた。

