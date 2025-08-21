¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤æ¤¤ê¤ó¡×ÇðÌÚÍ³µª¡¢ÃÏ¸µà·ã»÷¤á¤Á¤ã¥«¥ïá¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¶¦¶ô¤¤¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¡×¡Ö¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ÌÞÂÎ¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡¸µAKB48¤ÎÇðÌÚÍ³µª(¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È)¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÌ¾Êª¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤«¤É¹¤ÎÇò·§¡£MeSEUM¤Î¼Ì¿¿½¸»£±Æ¤ÇÃÏ¸µ¤Î¼¯»ùÅç¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£Å·Ê¸´Û¤Ë¤¢¤ë¤à¤¸¤ã¤¤ÎÇò·§¤¬¤À¤¤¤¹¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ù¥Ó¡¼¥µ¥¤¥º¤¬¤Á¤ç¤¦¤É1¿ÍÁ°¤Ê¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼¯»ùÅç»ÔÀéÆüÄ®¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞ¤«¤É¹²°¡ÖÅ·Ê¸´Û¤à¤¸¤ã¤¡×¤Î¤«¤É¹¡ÖÇò·§¡×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ê¤É¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ÊÇò·§¤È¤Ï°ã¤¦¡¢Çò¤¯¤Þ¤Î´é¤Î·Á¤ò¤·¤¿¤«¤É¹¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¯¥Þ¤Î´é¤ÎÇò¤¯¤Þ½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤♡¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Î¼ª¤È¤«¡¢¤«¤ï¤¤²á¤®¤ë¡×¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ù¥¢¤Ï¤à¤¸¤ã¤¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅª¤ËÎÉ¤¤¤Ê¡×¡Ö¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ÌÞÂÎ¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¼¯»ùÅç¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¯¤Þ¤µ¤ó¤ÎÀ¸¼ó¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ª¥¤¥é¤À¤±¡©¾Ð¡×¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤æ¤¤ê¤ó¡×¡Ö¶¦¶ô¤¤¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¡Ö¤æ¤¤ê¤ó¤¬¥·¥í¥¯¥Þ¤Ë¸«¤¨¤ÆÍè¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£