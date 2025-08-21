『鬼滅の刃』×『パズドラ』コラボ22日開始 伊黒、不死川、悲鳴嶼、童磨など新登場！絵柄解禁
人気パズルRPG『パズル＆ドラゴンズ』（パズドラ）とアニメ『鬼滅の刃』がコラボレーションすることが決定した。『鬼滅の刃』のキャラクター「伊黒小芭内」「不死川実弥」「悲鳴嶼行冥」「童磨」などが新登場する。
【画像】かっけぇ！新登場した童磨、伊黒、不死川たち…公開されたパズドラ絵
コラボでは、新たに「伊黒小芭内」「不死川実弥」「悲鳴嶼行冥」「童磨」「獪岳」「鳴女」といったキャラクターが登場し。あわせて、「竈門炭治郎＆竈門禰豆子」や「時透無一郎＆甘露寺蜜璃」など、セットで描かれた新キャラクターもラインナップに加わる。
また、「竈門炭治郎＆竈門禰豆子」を初めて入手した際に「コラボバッジ」を獲得できる。MPショップで「産屋敷輝利哉」を初めて入手した際に、本コラボの「コラボバッジ」を所持していると、バッジが「コラボバッジ＋」にパワーアップする。
コラボダンジョンに「鬼滅の刃 初級編」「鬼滅の刃 上級編」が登場。初級編は「立志編」から「無限列車編」、上級編は「柱稽古編」の鬼殺隊稽古を舞台にアニメのストーリーさながらの背景やBGMでバトルが楽しめる。
『「柱」称号チャレンジ！』は固定チーム＆タイムアタック形式のダンジョンとして登場し、クリアすると新たな称号「柱」が入手できる。
その他、モンスター交換所やログインスタンプ、フィギュアが当たるゲーム内応募キャンペーンなど盛りだくさんの内容でお届けされる。
【アニメ「鬼滅の刃」コラボ開催期間】
2025年8月22日（金）10:00 〜 2025年9月8日（月）9:59
【画像】かっけぇ！新登場した童磨、伊黒、不死川たち…公開されたパズドラ絵
コラボでは、新たに「伊黒小芭内」「不死川実弥」「悲鳴嶼行冥」「童磨」「獪岳」「鳴女」といったキャラクターが登場し。あわせて、「竈門炭治郎＆竈門禰豆子」や「時透無一郎＆甘露寺蜜璃」など、セットで描かれた新キャラクターもラインナップに加わる。
コラボダンジョンに「鬼滅の刃 初級編」「鬼滅の刃 上級編」が登場。初級編は「立志編」から「無限列車編」、上級編は「柱稽古編」の鬼殺隊稽古を舞台にアニメのストーリーさながらの背景やBGMでバトルが楽しめる。
『「柱」称号チャレンジ！』は固定チーム＆タイムアタック形式のダンジョンとして登場し、クリアすると新たな称号「柱」が入手できる。
その他、モンスター交換所やログインスタンプ、フィギュアが当たるゲーム内応募キャンペーンなど盛りだくさんの内容でお届けされる。
【アニメ「鬼滅の刃」コラボ開催期間】
2025年8月22日（金）10:00 〜 2025年9月8日（月）9:59