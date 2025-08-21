「ザ・ドリフターズ」加藤茶（82）の妻で、タレント・加藤綾菜（37）が21日、自身のインスタグラムを更新。結婚15年目を迎えた2人が誓いを新たにする「バウリニューアル」を挙行し、ウエディング写真を披露した。

綾菜は、茶とのウエディングショットを投稿。22日発売予定の結婚雑誌「ゼクシィ」10月号に掲載される企画で、結婚15年目を迎えた2人が誓いを新たにする「バウリニューアル」を行い「82歳と37歳の大人なウエディングを撮影しました」と報告した。

2人の晴れ姿に「小野マネージャーがもはや泣きそうになっていた！笑」と周囲も感動していたようで「ゼクシィのスタッフの皆様 本当にありがとうございました」とつづった。

この投稿にタレントの村重杏奈も「素敵です」と反応。フォロワーからも「とってもお似合いです」「本当に眼福です」「素敵すぎて言葉が素敵じゃ足りません！！」「凄い素敵な写真」「いつまでもお幸せに」などの声が寄せられている。

加藤夫妻は2011年6月23日に入籍。45歳差の年の差婚が話題となった。