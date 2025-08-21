10月3日よりBS朝日にて放送されるTVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』の主題歌が、Mega Shinnosukeの書き下ろし楽曲「ごはん食べヨ」に決定。あわせてアニメPVが公開された。

参考：『クレヨンしんちゃん』がインドで大人気 激変するインドアニメ市場成功の秘訣とは？

本作は、双葉社より発行していた『月刊まんがタウン』にて2015年12月より連載をスタートし、現在は『まんがクレヨンしんちゃん.com』で連載されている同名漫画をアニメ化するもの。原作は大人気キャラクター漫画『クレヨンしんちゃん』の公式スピンオフとして、しんちゃんの父・野原ひろし（35）の昼メシにまつわる出来事を塚原洋一が描いたメシ漫画。『クレヨンしんちゃん』シリーズでは描かれていない、サラリーマンとして家族のために働くひろしの束の間の息抜き＝昼メシを、限られたお小遣いと時間の中でこだわりにこだわり抜く姿“昼メシの流儀”を描き、累計発行部数（紙／電子）は80万部超え、さらに『まんがクレヨンしんちゃん.com』での累計PV数は、440万PV（2024年度）を超え注目を集めた。

本作が人気を集める理由は、ひろしが旨いメシを食レポ的に食べるだけではなく、様々な料理のトリビアや作り方、さらにはサラリーマンならではの「後輩への奢りの悩み」「営業の合い間の時短メシ」「上司の愚痴」など“あるある”も詰まっていることから、大人世代の男女を中心に多くの共感を得たところにある。また、原作ファンには嬉しい『クレヨンしんちゃん』らしいギャグとシュールな笑いも盛り込まれ、「熱い」「辛い」「甘い」など料理ごとに見せる様々なひろしの“顔芸”も魅力の一つとなっている。

公開されたアニメPVは、「野原ひろし、35歳、彼ももちろん昼メシを喰う！」という、ひろしの声優も務める森川智之のナレーションから始まる。続くのは、美味しそうな昼メシの数々と、頬を赤くしワクワクしながら丼ぶりの蓋を開けるひろしの映像。国民的とーちゃんの誰も見たことがないお昼の顔に期待が高まる一方、原作でも人気の高い「パンケーキ」「串かつ」エピソードなどのワンシーンも描かれている。

また、本作のオープニング主題歌が、Mega shinnosukeの書き下ろし楽曲「ごはん食べヨ」に決定。大の『クレヨンしんちゃん』好きというMega shinnosukeは「人生は何があるか分からない」と大感激。さらに、主題歌を担当することについては、「まさかの僕しんのすけが主題歌！ ありがとうございます！ 人生は何があるか分からない平和でクスッとできるお話！ 放送楽しみです！」と喜びのコメントを寄せている。そして、「毎日生きてると本当に 色々大変なことが誰しもありますよね、！ バタバタと進む生活の中ほっと一息つけるようなおいしいごはんを食べて、やるぞー！ ってなって欲しいです！ 〈気楽にいこうね〉という歌詞の通り何かを食べてエネルギーを得て、ますますに生きていきたい そんな楽曲です！ 小さく踊ると尚楽しい元気に愉快に気楽に行きましょう」と今回の楽曲に込めた思いとともに、メッセージを寄せている。

■Mega Shinnosuke（オープニング主題歌）コメント

・オープニング主題歌に決まった時のお気持ち、O.Aを楽しみにしている方へのメッセージまさかの僕しんのすけが主題歌！ありがとうございます！小さい頃、「クレヨンしんちゃん」だ～と同級生からいじられてたしんのすけが本当にクレヨンしんちゃんの作品に関わってしまいました人生は何があるか分からない平和でクスッとできるお話！放送楽しみです！

毎日生きてると本当に色々大変なことが誰しもありますよね、！バタバタと進む生活の中ほっと一息つけるようなおいしいごはんを食べて やるぞー！ってなって欲しいです！気楽にいこうね という歌詞の通り何かを食べてエネルギーを得てますますに生きていきたい そんな楽曲です！ 小さく踊ると尚楽しい元気に愉快に気楽に行きましょう（文＝リアルサウンド編集部）