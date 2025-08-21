テレビ朝日系木曜ドラマ『しあわせな結婚』の第6話放送に向けて、主演の阿部サダヲと共演の杉野遥亮よりコメントが到着した。

本作は、NHK大河ドラマ『光る君へ』（2024年）以降、初の連続ドラマとなる大石静が脚本を手がける、夫婦の愛を問う“完全オリジナルホームドラマ”であり、令和の“マリッジ・サスペンス”。テレビ朝日の連続ドラマ初主演となる阿部が弁護士・原田幸太郎役で主演を務め、本作のカギを握るミステリアスな妻・鈴木ネルラ役として、大石作品およびテレビ朝日の連続ドラマ初出演の松たか子が出演する。

8月21日放送の第6話を前に、阿部と杉野のコメントが到着。2人が演じているのは、複雑な三角関係に突入した恋のライバル同士。物語が進むにつれて、2人で撮影するシーンが増えたという阿部は、「本当に話を聞けば聞くほど変わった人で、すごく面白い（笑）」と、会うたびに杉野の魅力に気付かされているようだ。「顔もいいし背も高いから目立つじゃないですか。だけど目立つのがあまり好きじゃないみたいで、なんだかコソコソしています（笑）」と笑いつつ、「バスケ部なのにドリブルが下手なんですって（笑）！ ご飯もあまり食べに行ったりしないらしいし、そんなに外にも出ないし、若いのにSNSもやりたくないとか……面白いですよね」と、杉野の意外な素顔を暴露した。

一方の杉野は、「阿部さんも松さんも、最初から変わらず優しくしてくださいます」と微笑んだ。「最近阿部さんと一緒になるシーンが多いんですが、すごくフラットな方です。僕は撮影の合間に現場でしゃべったりするのがあまり得意ではないんですが、“それでもいいんだ”と思わせていただけましたし、すごく居心地がいいです」と、芝居以外の面でも全幅の信頼を置いている様子だ。

そんな2人がネルラに惹かれあわや禁断の三角関係に突入か……という展開について、「ネルラと黒川が一緒に車に乗っているところを見てしまって以降、幸太郎は正直引きずっている」という阿部だが、「でも僕個人的には黒川にもっとガンガン来てほしいです（笑）」とまさかの宣戦布告。そう言われた杉野は、「5話から6話にかけては、幸太郎の純粋な思いに触れて、黒川が少しずつ自分の中にある気持ちを振り返ったりしているのかなと思っています」と語った。

さらに2人が口を揃えて、「すごい展開が起こるので、絶対最後まで観てほしい！」と語った第6話。第2部も開幕早々、衝撃的な展開が待ち受けているという。

また、阿部と松が出演する「木曜ドラマ『しあわせな結婚』ポッドキャスト」の、8月21日17時から配信される最新回では、「【サダヲとたか子のお悩み相談室】キャストやスタッフのお悩みにも答えちゃうぞSP」を実施。前回に続いて、普段、人からあんまり相談を受けない阿部と松がゆるっと視聴者のお悩み相談に乗る企画“サダヲとたか子のお悩み相談室”。視聴者からのお悩みに加えて、今回はヘアメイク・曽我ちゃん役でおなじみの辻凪子からのお悩みや、スタッフからの悩みに答える。「お蕎麦がうまくすすれません」「朝起きられません」「どうしたら結婚できますか？」「老後が不安です」など、様々な角度から寄せられるお悩みを2人がふわっと解決する。“松流・お蕎麦のすすり方”や“出逢い術”“憧れの老後の過ごし方”など、今回もここでしか聞けない大爆笑＆少しためになるトークが続く。

8月28日からは『阿部サダヲ×松たか子「しあわせな結婚」大特集！豪華スピンオフドラマ地上波初放送！』（関東ローカル）の放送が決定。第1話～7話までを振り返るスペシャルダイジェストをお届けするほか、TELASAで独占配信中のスピンオフドラマ・前編が地上波で初放送される。

コメント阿部サダヲ（原田幸太郎役）ネルラと黒川が一緒に車に乗っているところを見てしまって以降、幸太郎は正直引きずっているんです。5話では、幸太郎が2階の自分たちの家にいたにも関わらず、それを知らなかったネルラが黒川に助けを求めたり……。でも僕個人的には、そこで黒川にもっとガンガン来てほしいです（笑）。幸太郎が黒川に「惚れた女のために、一緒に戦いましょう」と言う展開も面白いですよね。黒川は15年間ネルラに固執してきたわけですから……きっと自分の部屋にネルラの写真をいっぱい貼っていたりするんじゃないですか（笑）？ あと、ネルラに「私のことが好きなの？」と言われるシーンで、照れていたのか杉野さんの耳が赤くなっていたという話を聞いて、かわいいなと思いました（笑）。2話で、黒川が幸太郎の車に首を突っ込んできたところから怪しい男だなと思っていましたが、とにかく不思議で面白い男です。黒川のスピンオフドラマが見たいくらい（笑）。杉野さんが、すごく幸太郎のイライラが溜まっていく感じで黒川という人物を演じてくれるからありがたいです。杉野さんは、顔もいいし背も高いから目立つじゃないですか。だけど目立つのがあまり好きじゃないみたいで、なんだかコソコソしています（笑）。カットがかかると、どこかに行ってしまう時もあります。最近結構お話するんですが、僕と同じ千葉県出身なので、地元の話をしたり……。あと、バスケ部なのにドリブルが下手なんですって（笑）！ ご飯もあまり食べに行ったりしないらしいし、そんなに外にも出ないし、若いのにSNSもやりたくないとか…本当に話を聞けば聞くほど変わった人で、すごく面白いです（笑）。第二部がスタートする6話では、幸太郎とネルラが引っ越しを考え始めるんですが、そこに出てくださるゲストが素晴らしいんです。まさかの吉川美代子さん！ しっかりお芝居してくださって、本当に楽しかったです。また、“そんな人いないだろう！”という不動産屋さんの役で山内圭哉さんも出てくださるんですが、本当に面白いですし、松さんが突然歌い出したりするところにも注目していただければ（笑）。きっと今はまだ、視聴者の皆さんもまったく展開が読めていないと思いますので、ますますのめり込んでいってもらえたらうれしいですね。家族全体が怪しくなってくるというか……でも単なる犯人探しのドラマでもない。毎回本当にラストが衝撃的なんですが、6話でもすごい展開が起こります。笑えるシーンとシリアスなシーンのギャップを楽しみながら見ていただければと思います。

杉野遥亮（黒川竜司役）阿部さんと松さん、お2人ともすごく優しくしてくださるんです。前からドラマや映画で見ていた先輩なので、僕はすごく緊張していたんですけど、最初に「一緒に頑張りましょう」と声を掛けてくださって、そのときから変わらず今も優しくしていただいています。松さんはすごく気さくな方です。5話の最後、橋で黒川が「真犯人は僕が見つけます」と言うシーンの撮影をしていたときも、合間には僕のドラマ『磯部磯兵衛物語～浮世はつらいよ～』（2024年）のオープニング映像の変な動きをしたり……（笑）。僕は全然余裕がなかったんですが、リラックスできるように気を遣ってくださってありがたかったです。最近は阿部さんと一緒になるシーンが多いんですが、すごくフラットな方なんです。僕は撮影の合間に現場でしゃべったりするのがあまり得意ではないんですが、阿部さんもガツガツしゃべるタイプではなかったので、“それでもいいんだ”と思わせていただけましたし、すごく居心地がいいです。6話は本当にいろいろと試行錯誤しました。大石さん脚本の作品に出演させていただくのは2回目なんですが、皆さんがおっしゃるように独特なセリフや行動をどう表現しようかすごく悩んだ回でもあります。黒川は、5話で幸太郎に「惚れた女のために、一緒に戦いましょう」と言われたんですが、その“好き”という感情が、本当に恋愛という気持ちでの好きなのか、それこそずっと犯人だと信じてターゲットとして見てきたからという気持ちなのか……。例えば、ふとした瞬間に負の感情で見ていた人のいい面が見えたりすると“あれ？”って思ったりする、それなのかな？とか……。5話から6話にかけては、幸太郎の純粋な思いに触れて、黒川が少しずつ自分の中にある気持ちを振り返ったりしているのかなと思っています。6話から第2部が始まり、どんどん佳境に入っていくので、黒川とネルラの関係が幸太郎とネルラにどんな影響を及ぼすのかというところに注目してほしいです。そして、この事件がどういう方向に進んでいくのかも見えてくると思いますので、この先の展開にも期待していただければな、と思っています。6話もまた、最後にすごい衝撃が待ち受けていますので、絶対最後まで見ていただきたいです。

（文＝リアルサウンド編集部）