¡Ö¥×¥Ã¥·¥å¡Ê¡áÀ¸ò¡Ë¡¢¥ª¡¼¥±¡¼¡©¡×ÊÆÊ¼¤¬Ìë¤ËÌ±²È¤òË¬¤ì¡¢¿ÍºÊ¤äÌ¼¤òÙÇÃ×¢ªÈï³²¼Ô¤¬»àË´¤·¤¿¤³¤È¤â¡ÄÀêÎÎ²¼¤Î²Æì¤Ç²£¹Ô¤·¤¿¡Èµö¤µ¤ì¤¶¤ëÌëÍ·¤Ó¡É¤Î¾×·â
¡Ò¡Ö¥·¥²¥³¤Ï¤º¤Ã¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¡¢ÍâÄ«¤Ë»à¤Ë¤Þ¤·¤¿¡×½÷µù¤êÃæ¤ÎÊÆÊ¼¤ËÙÇÃ×¢ª¸½ÃÏÌ±¤¬µß½õ¤¹¤ë¤â¡ÄÀêÎÎ²¼¤Î²Æì¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡È»Ä¹ó»ö·ï¡É¤Î¾×·â¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡Ö¤Ö¤Ã¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Í¤§¡£¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤â¥Ï¥Ë¡¼¡Ê¥ª¥ó¥ê¡¼¤Î¾«ÉØ¤Î°ÕÌ£¡Ë¤â¤Þ¤À¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¼¤Ï½÷µù¤ê¤Ë¤¯¤ë¡×
¡Úµ®½Å²èÁü¡ÛÊÆÊ¼¤¿¤Á¤¬¡ÈÌëÍ·¤Ó¡É¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö°Å¹æ¡×¤ä¡¢ÀêÎÎÅö»þÂ¸ºß¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¼ýÍÆ½ê¤Ê¤É¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤ë
¡¡ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¡¢²Æì¤Ç¤ÏÊÆÊ¼¤Ë¤è¤ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÈÈºá¡¦»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê¡Ö¥×¥Ã¥·¥å¡Ê¡áÀ¸ò¤Î°ÕÌ£¡Ë¥ª¡¼¥±¡¼¡©¡×¤ÈÌ±²È¤òË¬¤ì¡¢¿ÍºÊ¤ä¼ã¤¤Ì¼¤¿¤Á¤òÙÇÃ×¤·¡¢¤â¤Æ¤¢¤½¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¿ÍºÊ¤òÙÇÃ×¤·¤¿ÊÆÊ¼¤òÃÏ¸µ½»Ì±¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÁûÆ°¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÈï³²½÷À¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¾Ú¸ÀµÏ¿ ²Æì½»Ì±µÔ»¦ ÆüÊ¼µÕ»¦¤ÈÊÆ·³ÈÈºá ¡Ò¿·ÁõÈÇ¡Ó¡Ù¡Êº´ÌÚÎ´»°Ãø¡¢ÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤è¤ê¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
ÊÆÊ¼¤¿¤Á¤ÏÌë¤ÊÌë¤ÊÌ±²È¤òË¬¤ì¡Ö¥×¥Ã¥·¥å¡Ê¡áÀ¸ò¡Ë¡¢¥ª¡¼¥±¡¼¡©¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¿ÍºÊ¤äÌ¼¤Ê¤É´Ø·¸¤Ê¤·¤ËÙÇÃ×¤·¡¢¤â¤Æ¤¢¤½¤ó¤À¡¡²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©AFLO
¢¡¢¡¢¡
¡¡ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¡¢ÊÆ·³¤ËÀêÎÎ¤µ¤ì¤¿²Æì¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÊ¼¤Ë¤è¤ëÉØ½÷»Ò¤Ø¤ÎË½¹Ô»ö·ï¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£1947Ç¯9·î¡¢¸½ºß¤Ï²Æì»Ô¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë±ÛÍè¡Ê¤´¤¨¤¯¡ËÂ¼»ú°Â·ÄÅÄ¡Ê¤¢¤²¤À¡Ë¤Çµ¯¤¤¿¡Ö±ü´Ö¥·¥²¥³¤µ¤ó»¦¿Í»ö·ï¡×¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÀêÎÎ²¼¤Î¼ÂÂÖ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¼øÆýÃæ¤À¤Ã¤¿27ºÐ¤Î¼çÉØ¡¦¥·¥²¥³¤µ¤ó¤¬ÊÆÊ¼¤Ë¥Ô¥¹¥È¥ë¤Ç¶¼¤µ¤ìÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ó¥å¡¼¥ó¥Ó¥å¡¼¥óÃÆ´Ý¤¬¤«¤¹¤á¤ë¤Î¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æ¡¢¶á¤Å¤¤¤¿¤ó¤À
¡¡Åö»þ¤Î²Æì¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÊ¼¤«¤é½÷À¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤¬¾â¤ä¥É¥é¥à´Ì¤òÌÄ¤é¤·¤Æ½¸¤Þ¤ë¼«·ÙÃÄÅª¤Ê³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»ö·ïÅöÌë¤â¡¢¥·¥²¥³¤µ¤ó¤¬ÙÇÃ×¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë½»Ì±¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤ÇÆÃ¤ËÍ¦´º¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Éü°÷·³¿Í¤Î²°µ¹À¹±Ê¤µ¤ó¡ÊÅö»þ33ºÐ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£²°µ¹¤µ¤ó¤Ï»ö·ïÅöÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤óÏÃ¤À¤±¤É¡¢¤ï¤·¤Ï¸åºÊ¤ò¤âÎ¥±ï¤·¤Æ¡¢3ÆüÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¥à¥·¥ã¥¯¥·¥ã¤·¤Æ¤ª¤Ã¤Æ¤Í¤§¡£¤ï¤·¤Ï¤·¤ß¤¸¤ß¡¢¤Ê¤ó¤ÇÀ¸¤¤Æµ¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤È¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ã¤½¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç»à¤ó¤Ç¤ª¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¥¬¥ó¥¬¥ó¾â¤ò¤¿¤¿¤¯²»¤À¤í¡¢¤½¤ê¤ã¿¿¤ÃÀè¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹¤µ¡×
¡¡²°µ¹¤µ¤ó¤Ï¥·¥²¥³¤µ¤ó¤òÙÇÃ×¤·¤Æ¥¥ÓÈª¤ËÆ¨¤²¹þ¤ó¤ÀÊÆÊ¼¤¬¥Ô¥¹¥È¥ë¤òÈ¯Ë¤¤·¤Æ¤â¡¢¤Ò¤ë¤Þ¤ºÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡£¡Ö¤ï¤·¤Ï¥¥Ó¤Î²¼¤òÒµÒ¶¡Ê¤Û¤Õ¤¯¡ËÁ°¿Ê¡¢¥Ó¥å¡¼¥ó¥Ó¥å¡¼¥óÃÆ´Ý¤¬¤«¤¹¤á¤ë¤Î¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æ¡¢¶á¤Å¤¤¤¿¤ó¤À¡×¡Ê²°µ¹¤µ¤ó¡Ë¡£·ë¶É¡¢ÈÈ¿Í¤Ï4¡Á5È¯¤Î¥Ô¥¹¥È¥ë¤ò·â¤Ã¤¿¸å¡¢·³·Ù»¡¡ÊMP¡Ë¤ËÊá¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥·¥²¥³¤µ¤ó¤ÏÊÆÊ¼¤Ë¥Ô¥¹¥È¥ë¤ÇÆ¬Éô¤ò²¥¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë¤âÍâÄ«¤ËÆâ½Ð·ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤Î²Æì¤ÏÃË½÷Èæ¤¬¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿
¡¡ÀêÎÎ²¼¤Î²Æì¤Ç¤Ï¡¢ÃË½÷Èæ¤¬¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø²ÆìÂç´Ñ¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢1946Ç¯1·î15ÆüÄ´¤Ù¤Ç¡¢ÃË½÷Èæ¤Ï21¡Á25ºÐ¤Ç17ÂÐ83¡¢26¡Á30ºÐ¤Ç22ÂÐ78¡¢31¡Á35ºÐ¤Ç28ÂÐ72¡¢36¡Á40ºÐ¤Ç29ÂÐ71¡¢41¡Á45ºÐ¤Ç29ÂÐ71¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÊÆÊ¼¤Ë¤è¤ë°¼Á¤Ê¡ÈÌëÍ·¤Ó¡É¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Ö¤Ã¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Í¤§¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¼¤Ï½÷µù¤ê¤Ë¤¯¤ë¡£ÆÃ¤Ë¹õ¿Í¤¬¤¢¤Ð¤ì¤ë¤ó¤À¡£³³¤Î¾å¤ÎÇÏ¾å¡Ê¥Þ¡¼¥¦¥¤¡ËÉôÂâ¤Ï¹õ¿Í¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¢¤½¤³¤«¤é¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤ò¤·¤Ë¸½¤ï¤ì¤ë¡×¤È²°µ¹¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢ÀêÎÎ²¼¤Î²Æì¤Ç½»Ì±¤¬ÃÄ·ë¤·¤ÆÈÈ¿Í¤òÂáÊá¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿ÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¡¢¡¢¡
¡¡¥·¥²¥³¤µ¤ó¤¬ÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤ä¡¢Æ¨¤²¤ëÊÆÊ¼¤ÈÄÉ¤¦ÃÏ¸µ½»Ì±¤¿¤Á¤ÎÁè¤¤¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤ÊÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×ÊÔ½¸Éô¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë