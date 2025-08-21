女優の松田美由紀が8月19日にInstagramを更新し、近影の公開と長文のメッセージを寄せた。そこで明かした驚きの食生活が波紋を呼んでいる。

松田は、夫で1989年に亡くなった俳優・松田優作さんのパネルをバックにした自撮りショットのほか、食事の写真も見せている。

松田はメッセージで

《実は、近年。いろいろ持病もあって仕事を頑張りすぎると倒れたり、寝込んだりしちゃってて。この夏も、救急車に運ばれたりしてました》

と、体調不良が続いていたことを報告。続けて

《だけど!体質変えよう!と、ついに、4毒抜き始めました!!》

と、食生活の改善を決意したとつづっている。

「きっかけは、松田さんの実姉で女優の熊谷真実さんが、歯科医師で医療問題アナリストとして活躍する吉野敏明さんのYouTubeに出演したことだそうです。松田さんは、吉野さんが推進する四毒抜き（小麦、植物油、乳製品、甘いものを抜いた食事）を決行したところ《まだ、1カ月くらいだけど。痩せたし。どんどん良く変化してる！》と効果を実感しているようです」（スポーツ紙記者）

さらに松田は

《健康のコップが人それぞれあって、健康のコップは、私はもう満タンに。少しでも食べれば病気になるんだなぁてわかった》

と感慨をつづり、メッセージを

《砂糖、小麦、植物油、乳製品はサヨナラだな。バイバイ私の大好きな菓子パン（笑）健康になるぞ!》

と締めている。だがXでは、バランスを欠いた食生活に疑問の声も少なくない。

《松田美由紀さん、お姉さんが吉野敏明氏のyoutubeに出たらしく、影響受けて四毒抜きを始めたとFacebookに書いたものがあちこちでネットニュースとして出てくる》

《熊谷真実の影響で、妹の松田美由紀まで四毒抜きを始めたらしいその子ども（松田龍平さん・松田翔太さん世代）にまで波及する可能性もあるので、放置できない流れですね》

こうした声が並ぶ理由を、前出のスポーツ紙記者が語る。

「砂糖、小麦、植物油、乳製品といった食品は、過剰に摂取すれば健康に害をおよぼすのはたしかですが、すべて絶ってしまうと、栄養バランスが崩れてしまう懸念があります。

もちろん、体質としてこうした食生活が向いている人もいるでしょうが、松田さんのような拡散力のある著名人が、極端な食生活を安易に広めることについて、心配の声があがっています」

何事も“行きすぎ”はよくないということだ。