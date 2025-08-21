海に浮かぶ“ちいさな宿”豪華客船「ガンツウ」が大阪に初入港　最高級スイートルームは１人なんと１４０万円！？特別航路として２泊３日の周遊が大阪湾で初実施

「海に浮かぶ、ちいさな宿」。豪華客船が大阪に初入港です。



８月２１日、大阪就航したクルーズ客船「ガンツウ」。コンセプトは「せとうちの海に浮かぶ、ちいさな宿」です。出港後は港に寄らず、夜は、錨をおろして海の上でゆっくり停泊するのが特徴です。



長い時間を過ごす客室は…船で最高級のスイートルームは広さ９０平方メートル。料金は２名一室で、１人１４０万円です。部屋の見どころはほかにもあり、露天風呂付きの客室も。





客室は、全１７室で最低でも５０平米とゆったり仕様。ふだんは瀬戸内海を周遊していますが、今年は特別航路として２泊３日の周遊が初めて大阪湾で行われます（※特別航路は８月２２日、２６日）。（ガンツウ 吉田拳誠総支配人）「瀬戸内海から文化が流れ着いたもとをたどると大阪。歴史・文化の体験を知っていただきたいですし、魅力づくりの発信を感じていただきたいと思います」初入港の式典に参加した大阪市の横山市長は、ガンツウがベイエリアの活性化に一役を買うと期待をにじませます。（大阪市 横山英幸市長）「新しい大阪の海を楽しんでもらう選択肢になる。私の報酬では毎年はかなわないが、天に召されるまでには一度、妻と一緒に来たい」ガンツウの特別航路はすでに予約で満室ですが、運営する「せとうちクルーズ」は今後も大阪湾での運航を検討したいとしています。