¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¤Û¤ó¤ä¤¯¥³¥ó¥Ë¥ã¥¯¡×¡©¡¡Google¤¬ºÇ¿·¥¹¥Þ¥ÛÈ¯É½¡¡ÃíÌÜ¤Ï¡ÈAI»È¤Ã¤¿ÄÌÌõµ¡Ç½¡É¡È¼Ì¿¿¤Î»£¤êÊý¡É
¥°¡¼¥°¥ë¤¬ºÇ¿·¤ÎAI¥¹¥Þ¥Û¤òÈ¯É½¡£Æ±»þÄÌÌõ¤¬ºÇÂç¤Î¥¦¥ê¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¤Û¤ó¤ä¤¯¥³¥ó¥Ë¥ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡¢¥°¡¼¥°¥ë¤¬È¯É½¤·¤¿¥Ô¥¯¥»¥ë¡¦¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ÈÇ¡ÖPixel 10¡×¡£¿·¤·¤¤µ¡Ç½¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ä
¡Ö¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¥Ô¥¯¥»¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£²¿¤«¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×
¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤ÎÆ»¶ñ¡Ö¤Û¤ó¤ä¤¯¥³¥ó¥Ë¥ã¥¯¡×¤Î¤è¤¦¤ËÂ¨ºÂ¤ËÄÌÌõ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¶Ã¤¤Ê¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¼¡ªÏÃ¤·¼ê¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡£ÏÃ¤¹¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¼¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥«¥á¥é¤Ë¤â¡È¿·µ¡Ç½¡É¤¬¡Ä
µ¼Ô
¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»£¤ì¤Ð¡¢¤¦¤Þ¤¯¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤ËAI¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¼Ì¿¿¤ò»£¤ëºÝ¤Ë¡¢AI¤¬¤Þ¤ë¤ÇÀèÀ¸¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»£¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÆ¶·¢¡×¤òÇØ·Ê¤Ë»£¤Ã¤¿¤³¤Á¤é¤Î¼Ì¿¿¡£AI¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¦¤È¡¢¼Ì¿¿¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¡¼¥°¥ë ¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼
¡ÖºÇ¿·¤Î¥Ô¥¯¥»¥ë¤Ç¤Ï¡¢AI¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥¹¥Þ¥ÛAI¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²¦¼Ô¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÏAI¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿¤ÎÊäÀµµ¡Ç½¤ä²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥Èµ¡Ç½¤ò¶¯²½¡£
AIµ¡Ç½¤ò¤á¤°¤ë¶¥Áè¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
