¡ÚÂ®Êó¡ÛÂæÉ÷12¹æ¡¡¼¯»ùÅç¸©¤Ë¾åÎ¦¡¡¤¢¤¹Í¼Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÀþ¾õ¹ß¿åÂÓÈ¯À¸¤Î¶²¤ì¡¡¸·½Å·Ù²ü¤ò
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢21Æü¸á¸å5»þ¤¹¤®¤ËÂæÉ÷12¹æ¤¬¼¯»ùÅç¸©ÆüÃÖ»ÔÉÕ¶á¤Ë¾åÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡ÛÂæÉ÷12¹æ¡¡¼¯»ùÅç¸©¤Ë¾åÎ¦¡¡¤¢¤¹Í¼Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÀþ¾õ¹ß¿åÂÓÈ¯À¸¤Î¶²¤ì¡¡¸·½Å·Ù²ü¤ò
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤±¤µÈ¯À¸¤·¤¿ÂæÉ÷12¹æ¤ÏÀµ¸á¸½ºß¡¢¼¯»ùÅç¸©¤ÎÀ¾¤Î³¤¾å¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Â®ÅÙ¤ÇÅì¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¼¯»ùÅç¸©¤Ç¤Ï¤¢¤¹Í¼Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤¢¤¹Àµ¸á¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Î±«ÎÌ¤ÏÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç250¥ß¥ê¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£ Âçµ¤³¤ÍÎÉôÍ½Êó²Ý¡¡Ä¹ÅÄ±É¼£ Í½Êó´±
¡Ö¤³¤ì¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£±«¤¬¤Þ¤À¼å¤¤¤¦¤Á¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤ËÆ¨¤²¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷12¹æ¤¬¾åÎ¦¤·¤¿¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂæÉ÷12¹æ¤Ï¸á¸å5»þ¤¹¤®¤ËÆüÃÖ»ÔÉÕ¶á¤Ë¾åÎ¦¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÅì¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¿´µ¤°µ¤Ï1002¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï25¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤Á¤¶úÌÚÌî»ÔÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¡¢1»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½120¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢µÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
±âÈþÃÏÊý¤ò½ü¤¯¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ï¡¢¤¢¤¹Í¼Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢Âç±«ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¹Í¼Êý¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö±«ÎÌ¤Ï¡¢Â¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç»§ËàÃÏÊý¤Ç300¥ß¥ê¡¢Âç¶ù¡¢¼ï»ÒÅç¡¦²°µ×ÅçÃÏÊý¤Ç200¥ß¥ê¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£