ハリー・ウィンストンでは、2025年9月5日〜15日にブライダルフェアを開催します。

ハリー・ウィンストン「ブライダルフェア」

ハリー・ウィンストンでは、2025年9月5日〜15日にブライダルフェアを開催。

“キング・オブ・ダイヤモンド”と称される世界最高峰の輝きをふたりの永遠の愛の証に。

ブランドが独自の基準により厳選した最高級のダイヤモンドと、その輝きを最大限に引き出す繊細なセッティングにより生み出されるブライダルリングの特別な輝きを、手にとって確かめられます。

フェア期間中にブライダルリングを購入の方には、ハリー・ウィンストンからお祝いの品としてオリジナルギフトを用意しています。

さらに心斎橋店、阪急梅田店、大丸神戸店にてお買い求めいただいたお客様には、W大阪 1階「MIXup(ミックスアップ)」にて2025年10月1日〜11月30日まで開催予定の「Harry Winston’s New York Afternoon Tea」招待チケットを用意。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ブライダルリング購入で、お祝いの品としてオリジナルギフトをプレゼント！ハリー・ウィンストン「ブライダルフェア」 appeared first on Dtimes.