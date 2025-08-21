キャンプやアウトドア、在宅ワーク時の電源確保としても活躍！BLUETTI「ポータブル電源」

BLUETTIでは、9月1日(月)の「防災の日」を前に、災害時の停電などに備えるための正しい知識と、非常時にも役立つポータブル電源の活用方法について提案します。

加えて、防災関連製品を対象とした「BLUETTI防災キャンペーン」も8月15日(金)〜8月29日(金)の期間で開催中です。

BLUETTI「ポータブル電源」

■災害の備えは「日常」にこそある

近年、台風や線状降水帯によるゲリラ豪雨など、自然災害の頻度と被害は年々増加傾向にあります。

加えて、災害による「停電」は、冷蔵庫、エアコン、TV、スマートフォンなど、私たちの生活を支える多くのインフラを一瞬で使えなくする恐れがあります。

2024年に発生した能登半島地震では、石川県を中心に約4万戸が停電。

その内の半数にあたる2万戸は1週間後も停電状態が続き、その内さらに約8,700戸は地震発生の2週間後も電気は復旧されないままの状態となっていました。

夏場や冬場における長時間の停電は体調悪化の危険だけでなく、持病などによっては命の危険すらあります。

こうした背景から、電気を自給できる「ポータブル電源」は、防災グッズとして改めて注目されています。

ポータブル電源業界をリードするBLUETTIでは、停電時はもちろん、日常生活でも便利に使える「フェーズフリー※」なポータブル電源を数多く展開。

中でも、AORA 80およびAORA 100は、「フェーズフリー」認証を取得し、“もしも”と“いつも”の両面で高い実用性が認められたモデルです。

万が一の備えとしてだけでなく、キャンプやアウトドア、在宅ワーク時の電源確保としても活躍します。

※「フェーズフリー」とは、日常時と非常時を区別せず、身の回りのモノやサービスを、どちらの状況でも活用できるようにする考え方のこと。

■防災におすすめのBLUETTI製品

【AORA 100 V2：普段の暮らしを支える高出力モデル】

ほぼ全ての家電を動かせる安心の電力 ― AORA 100 V2

1024Wh／1800Wの大容量・高出力を誇るポータブル電源。

電力リフト機能により、最大2700Wまでの高出力機器にも対応でき、冷蔵庫、電子レンジ、テレビなどの大型家電も使用可能。

停電時でも普段通りの生活をしっかりサポートします。

＜製品特徴＞

・既存のモデル「AORA 100」と比べて本体体積を約35％、重量を約30％削減。

サイズは320mm × 215mm × 250mmと、業界でもトップクラスのコンパクトさを誇ります。

・1024Whの大容量を誇りながら、TurboBoost技術によりわずか45分で80％、70分でフル充電可能。

・UPS機能で0.01秒以内の給電を切替。

冷蔵庫に電源を接続しておけば、急な停電でも庫内の低温を保ちます。

・4,000回以上の充放電に耐える次世代LFP(リン酸鉄リチウム)バッテリーを採用。

毎日使っても約10年使用できる長寿命設計で、5年間の製品保証も付いており、長く安心して使えます。

＜使用目安＞

・炊飯器(600W)：約1.4時間

・電気ケトル(800W)：約1時間

・電子レンジ(1000W)：約0.8時間

・ドライヤー(1300W)：約0.6時間

【AORA 30 V2：初めての備えに最適なエントリーモデル】

手軽に使える軽量モデル ― AORA 30 V2

288Wh／600Wという必要十分なスペックを備え、コンパクトで重量4.3kgと持ち運びも簡単。

スマートフォンやLEDライト、扇風機などの使用に最適で、必要最低限の備えをしたい方におすすめです。

さらに、ソーラーパネルと併用することで、電力の自給自足も実現可能です。

＜製品特徴＞

・サイズは「320 × 215 × 250 mm」、重量わずか4.3kgで、子どもや女性でも手軽に持ち運べる軽さと、日常使いに十分なパワーを両立。

容量288Wh・定格出力600Wに加え、電力リフト機能により最大1500Wまで対応可能。

・超静音設計(30dB)：釣りや読書、睡眠時でも騒音が気にならず快適に使用可能。

・UPS機能で0.01秒以内の給電を切替。

デスクトップPCに繋いでおけば突然の停電でもシャットダウンを防ぎ、大事なデータを守ります。

・次世代UltraCell(TM)テクノロジーを搭載し、内部放熱構造を最適化。

また外装には難燃性の高いABS-94V-0素材を採用し、優れた耐熱性、耐衝撃性、電気絶縁性を実現。

＜使用目安＞

・スマートフォン充電(15W)：約16回

・扇風機(25W)：約8.2時間

・冷蔵庫(120W)：約2時間

・LEDライト(10W)：約24.6時間

【Charger 1 オルタネーター充電器 自動車走行中充電器】

高い汎用性を備えた走行充電器 ― Charger 1

製品特徴

・クルマでの走行中、エンジン、バッテリーに残る余剰エネルギーを利用しポータブル電源を充電できます。

・高機能や制御システムを搭載しているので、クルマのバッテリーに負荷をかけることはありません。

・BLUETTI社製品はもちろん、他ブランドのポータブル電源にも対応。

・シガーソケット充電の約6倍早く充電することができ、万が一、充電をし忘れた場合でも、目的地に着く間に電気をチャージすることが可能になります。

【Handsfreeシリーズ(防災バッグ)：持ち運べる“命綱”】

防災にも対応する大容量バックパック

・超薄型ポータブル電源と防災用リュックサック(42L／60L)を一体化した新モデル。

・軽量ながら電源としての機能もしっかり確保しており、避難時にも持ち出しやすい設計に。

・内部には防災グッズを収納するスペースも確保されており、緊急時に必要なものをオールインが可能。

・人間工学に基づいた通気性の高い構造により、快適な背負い心地と30kgまでの耐荷重を実現。

さらに、付属のレインカバーで、雨天時もポータブル電源や機材を濡らすことなく安心して使用できます。

■BLUETTI防災キャンペーン

「防災の日」に向けて、お得なキャンペーンを実施。

ポータブル電源を実際に購入しませんか。

BLUETTI公式サイトでは、以下の期間限定でお得な防災キャンペーンを実施します。

キャンペーン期間： 2025年8月15日(金)11:00〜8月29日(金)11:00

対象製品 ： AORA 100 V2／AORA 30 V2／Handsfreeシリーズ ほか

対象店舗 ： BLUETTI公式サイト

＜キャンペーン内容＞

・全商品対象・最大60％OFF

・クーポンコード(さらに5％OFF・全商品対象)：BLUETTIBOUSAI

・特典プレゼント：対象商品を購入の方に

- 収納バッグ

- ハンドクリーナー

- アウトドア食器セット

- パワーバンク(AC10)などをプレゼント！

