阪急電鉄×『星のカービィ』コラボ22日開幕 カービィ号運行、BGM、ガシャポン… 能勢電、三番街まで沿線で【一覧】
阪急電鉄と人気ゲームシリーズ『星のカービィ』のコラボレーション企画が、いよいよ22日からスタートする。ラッピング電車「カービィ号」の運行をはじめ、阪急沿線で多彩な取り組みが実施される。来年3月17日まで。
【動画】楽しみ！公開された『カービィのエアライダー』新作映像
■ラッピング列車「カービィ号」の運行
・運行期間：2025年8月22日（金）〜2026年3月17日（火）
・対象車両：神戸線・宝塚線・京都線の各線に1編成ずつ、計3編成（1000系と1300系）
※運行ダイヤは不定期
車体デザイン
沿線をイメージした「星のカービィ×阪急電車」オリジナルデザインを各編成の1両目と8両目（先頭と最後尾の車両）に装飾。
※デザインは各線で異なる
オリジナルヘッドマーク
各編成の1両目と8両目（先頭と最後尾の車両）に、「星のカービィ×阪急電車」オリジナルデザインのヘッドマークを掲出。
ぬいぐるみの添乗
カービィとワドルディが、オリジナルデザインの帽子を身につけて、ラッピング列車の乗務員室に添乗。
※ぬいぐるみは3線共通
車内ポスター（中吊り・ドア横・貫通路上）と車内ステッカー
「星のカービィ×阪急電車」オリジナルデザインのポスターとステッカー、「星のカービィ」の歴史を振り返る中吊りポスターをラッピング列車の車内に掲出。
■スタンプラリー
9月2日（火）〜11月24日（月・休）午前10時〜午後8時 参加無料
※スタンプラリーの移動にかかる交通費は、参加者の負担
（1）スタンプ台紙の受け取り（9月2日から配布開始予定）
（2）スタンプポイント7ヶ所
（キデイランド三宮店、阪急西宮ガーデンズ、宝塚駅、ベルフローラ・かわにし、エミル高槻、阪急京都観光案内所・河原町、能勢電鉄山下駅）のうち、好きな4ヶ所のスタンプを集める。
（3）ゴールポイント（阪急三番街 北館地下1階 キデイランド大阪梅田店 トイスクエアレジ付近）でスタンプ台紙を提示すると、参加賞の「星のカービィ×阪急電車 オリジナルラバーマグネット」をプレゼント。
Wチャンス賞：抽選で100人に「星のカービィ×阪急電車 オリジナルアクリル時計」を進呈。
■阪急電車・阪急バス全線1日乗車券の発売
9月2日（火）〜11月24日（月・休）
【阪急版】大人1400円、小児700円
有効区間：
・阪急電車全線（神戸高速線を除く）
・阪急バス全線（深夜バス・コミュニティバス※など一部路線を除く）
※長岡京市はっぴぃバス、向日市ぐるっとむこうバス、箕面市オレンジゆずるバス、吹田市すいすいバス、うめぐるバス、西宮市さくらやまなみバス、猪名川町ふれあいバス、清荒神線、市立吹田サッカースタジアム線、宝塚すみれ墓苑線、長尾山霊園線、その他催事輸送
【能勢版】大人1800円、小児900円
有効区間：阪急版の有効区間に加え、能勢電車全線
■フォトスポットの設置
7ヶ所のスタンプポイントに、カービィたちと写真撮影ができるフォトスポットを設置
■電車をテーマにアレンジした星のカービィのBGMの放送 ※阪急コラボレーション企画としては初の実施
9月2日（火）〜11月24日（月・休） ※駅や施設により異なる
駅や商業施設でも「星のカービィ」の世界を楽しめるよう、ゲーム内で使用している音楽をベースに、電車をテーマにアレンジを施したBGMを放送。
駅：大阪梅田駅、西宮北口駅、神戸三宮駅、豊中駅、川西能勢口駅、宝塚駅、淡路駅、北千里駅、茨木市駅、高槻市駅、烏丸駅、京都河原町駅
商業施設：阪急西宮ガーデンズ、エミル高槻、阪急三番街、NU茶屋町
■コラボレーショングッズの発売
9月2日（火）〜 ※取扱場所により発売日が異なる
全28商品。オリジナルデザインの帽子やポシェットを身につけたカービィのぬいぐるみ、つり革キーホルダー、ランチトートバッグなど。
店舗：カラーフィールド（一部店舗）、クレデュプレ、アドレス、ダブルデイ（一部店舗）、阪急阪神沿線のローソン（一部店舗）、キデイランド（一部店舗）、KIRBY'S PUPUPU MARKET（全店舗）、KIRBY COLORFUL STORE（阪急大阪梅田駅 2階中央催事店）
東京駅一番街 K階段下ワゴン 期間限定SHOP（9月17日〜9月29日）
TBSストア東京駅店（9月19日〜10月2日）
能勢電鉄山下駅助役室（10月3日〜）
オンライン：阪急電車グッズ公式オンラインショップ「HANKYU DENSHA SHOP」
■ノベルティの進呈（数量限定）
各店舗でコラボレーショングッズの購入者に、オリジナルショッパーをお渡しします。さらに、一度のお会計で3000円（税込）以上購入者んにはオリジナルミニ巾着（ランダム3種）を1つ進呈。
■カプセルトイの発売 ※阪急コラボレーション企画としては初の実施
9月第2週より順次発売
カービィたちが電車ごっこ遊びをするフィギュア『星のカービィ×阪急電車 しゅしゅぽぽごっこ〜阪急電車「カービィ号」〜』（全4種）を阪急大阪梅田駅や西宮北口駅に設置されたガシャポン自販機などで発売。
価格：1回400円（税込）
阪急駅構内：大阪梅田駅、西宮北口駅、伊丹駅、宝塚駅、川西能勢口駅、曽根駅
阪急駅改札外：岡町駅、豊中駅、池田駅、洛西口駅、茨木市駅
その他：ガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店など
■その他
コラボレーション企画にあわせて、グループ各社でもさまざまな企画を実施。
阪急バス
8月22日よ（金）より一部路線でカービィたちのイラストをデザインしたラッピングバスを運行するほか、9月2日（火）よりり一部バス停に装飾。
能勢電鉄
8月22日（金）より一部列車でカービィのオリジナルヘッドマーク掲出、9月2日
（火）よりフォトスポットの設置を行うほか、「星のカービィ×阪急電車」阪急電車・阪急バス全線1日乗車券【能勢版】を川西能勢口駅ごあんないカウンター、能勢電鉄山下駅助役室で発売。
コラボレーションフード＆ドリンクの発売
エキ・リテール・サービス阪急阪神では、9月2日（火）より駅ナカ・駅チカの12店舗および駅構内の一部自動販売機で、「星のカービィ×阪急電車」コラボレーションフード＆ドリンクを発売。
阪急三番街・NU茶屋町
阪急阪神ビルマネジメントでは、9月2日（火）より、阪急三番街とNU茶屋町で「星のカービィ×阪急電車」オリジナルデザインの装飾をするほか、ノベルティ付メニューの提供（阪急三番街のみ）や飲食店限定のノベルティのプレゼント（NU茶屋町のみ）など、さまざまなキャンペーンを実施。
※予告なく変更あり。詳細は公式発表を確認ください。
【動画】楽しみ！公開された『カービィのエアライダー』新作映像
■ラッピング列車「カービィ号」の運行
・運行期間：2025年8月22日（金）〜2026年3月17日（火）
・対象車両：神戸線・宝塚線・京都線の各線に1編成ずつ、計3編成（1000系と1300系）
※運行ダイヤは不定期
沿線をイメージした「星のカービィ×阪急電車」オリジナルデザインを各編成の1両目と8両目（先頭と最後尾の車両）に装飾。
※デザインは各線で異なる
オリジナルヘッドマーク
各編成の1両目と8両目（先頭と最後尾の車両）に、「星のカービィ×阪急電車」オリジナルデザインのヘッドマークを掲出。
ぬいぐるみの添乗
カービィとワドルディが、オリジナルデザインの帽子を身につけて、ラッピング列車の乗務員室に添乗。
※ぬいぐるみは3線共通
車内ポスター（中吊り・ドア横・貫通路上）と車内ステッカー
「星のカービィ×阪急電車」オリジナルデザインのポスターとステッカー、「星のカービィ」の歴史を振り返る中吊りポスターをラッピング列車の車内に掲出。
■スタンプラリー
9月2日（火）〜11月24日（月・休）午前10時〜午後8時 参加無料
※スタンプラリーの移動にかかる交通費は、参加者の負担
（1）スタンプ台紙の受け取り（9月2日から配布開始予定）
（2）スタンプポイント7ヶ所
（キデイランド三宮店、阪急西宮ガーデンズ、宝塚駅、ベルフローラ・かわにし、エミル高槻、阪急京都観光案内所・河原町、能勢電鉄山下駅）のうち、好きな4ヶ所のスタンプを集める。
（3）ゴールポイント（阪急三番街 北館地下1階 キデイランド大阪梅田店 トイスクエアレジ付近）でスタンプ台紙を提示すると、参加賞の「星のカービィ×阪急電車 オリジナルラバーマグネット」をプレゼント。
Wチャンス賞：抽選で100人に「星のカービィ×阪急電車 オリジナルアクリル時計」を進呈。
■阪急電車・阪急バス全線1日乗車券の発売
9月2日（火）〜11月24日（月・休）
【阪急版】大人1400円、小児700円
有効区間：
・阪急電車全線（神戸高速線を除く）
・阪急バス全線（深夜バス・コミュニティバス※など一部路線を除く）
※長岡京市はっぴぃバス、向日市ぐるっとむこうバス、箕面市オレンジゆずるバス、吹田市すいすいバス、うめぐるバス、西宮市さくらやまなみバス、猪名川町ふれあいバス、清荒神線、市立吹田サッカースタジアム線、宝塚すみれ墓苑線、長尾山霊園線、その他催事輸送
【能勢版】大人1800円、小児900円
有効区間：阪急版の有効区間に加え、能勢電車全線
■フォトスポットの設置
7ヶ所のスタンプポイントに、カービィたちと写真撮影ができるフォトスポットを設置
■電車をテーマにアレンジした星のカービィのBGMの放送 ※阪急コラボレーション企画としては初の実施
9月2日（火）〜11月24日（月・休） ※駅や施設により異なる
駅や商業施設でも「星のカービィ」の世界を楽しめるよう、ゲーム内で使用している音楽をベースに、電車をテーマにアレンジを施したBGMを放送。
駅：大阪梅田駅、西宮北口駅、神戸三宮駅、豊中駅、川西能勢口駅、宝塚駅、淡路駅、北千里駅、茨木市駅、高槻市駅、烏丸駅、京都河原町駅
商業施設：阪急西宮ガーデンズ、エミル高槻、阪急三番街、NU茶屋町
■コラボレーショングッズの発売
9月2日（火）〜 ※取扱場所により発売日が異なる
全28商品。オリジナルデザインの帽子やポシェットを身につけたカービィのぬいぐるみ、つり革キーホルダー、ランチトートバッグなど。
店舗：カラーフィールド（一部店舗）、クレデュプレ、アドレス、ダブルデイ（一部店舗）、阪急阪神沿線のローソン（一部店舗）、キデイランド（一部店舗）、KIRBY'S PUPUPU MARKET（全店舗）、KIRBY COLORFUL STORE（阪急大阪梅田駅 2階中央催事店）
東京駅一番街 K階段下ワゴン 期間限定SHOP（9月17日〜9月29日）
TBSストア東京駅店（9月19日〜10月2日）
能勢電鉄山下駅助役室（10月3日〜）
オンライン：阪急電車グッズ公式オンラインショップ「HANKYU DENSHA SHOP」
■ノベルティの進呈（数量限定）
各店舗でコラボレーショングッズの購入者に、オリジナルショッパーをお渡しします。さらに、一度のお会計で3000円（税込）以上購入者んにはオリジナルミニ巾着（ランダム3種）を1つ進呈。
■カプセルトイの発売 ※阪急コラボレーション企画としては初の実施
9月第2週より順次発売
カービィたちが電車ごっこ遊びをするフィギュア『星のカービィ×阪急電車 しゅしゅぽぽごっこ〜阪急電車「カービィ号」〜』（全4種）を阪急大阪梅田駅や西宮北口駅に設置されたガシャポン自販機などで発売。
価格：1回400円（税込）
阪急駅構内：大阪梅田駅、西宮北口駅、伊丹駅、宝塚駅、川西能勢口駅、曽根駅
阪急駅改札外：岡町駅、豊中駅、池田駅、洛西口駅、茨木市駅
その他：ガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店など
■その他
コラボレーション企画にあわせて、グループ各社でもさまざまな企画を実施。
阪急バス
8月22日よ（金）より一部路線でカービィたちのイラストをデザインしたラッピングバスを運行するほか、9月2日（火）よりり一部バス停に装飾。
能勢電鉄
8月22日（金）より一部列車でカービィのオリジナルヘッドマーク掲出、9月2日
（火）よりフォトスポットの設置を行うほか、「星のカービィ×阪急電車」阪急電車・阪急バス全線1日乗車券【能勢版】を川西能勢口駅ごあんないカウンター、能勢電鉄山下駅助役室で発売。
コラボレーションフード＆ドリンクの発売
エキ・リテール・サービス阪急阪神では、9月2日（火）より駅ナカ・駅チカの12店舗および駅構内の一部自動販売機で、「星のカービィ×阪急電車」コラボレーションフード＆ドリンクを発売。
阪急三番街・NU茶屋町
阪急阪神ビルマネジメントでは、9月2日（火）より、阪急三番街とNU茶屋町で「星のカービィ×阪急電車」オリジナルデザインの装飾をするほか、ノベルティ付メニューの提供（阪急三番街のみ）や飲食店限定のノベルティのプレゼント（NU茶屋町のみ）など、さまざまなキャンペーンを実施。
※予告なく変更あり。詳細は公式発表を確認ください。