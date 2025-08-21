¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤â¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¶½Ê³¡ªÏ·ÊÞ¼òÂ¤¤ÎÅö¼ç¤ÏÅìÂçºß³ØÃæ¤Ë¿Íµ¤¥²¡¼¥à¤ò³«È¯¤·¤¿¡È¥¹¥´¤¤¿Í¡É¤À¤Ã¤¿
MC¤òÌ³¤á¤ë¾®Àô¹§ÂÀÏº¡õ¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤¬¡¢Æ£¿¹¿µ¸ã¤Î¿Ê¹Ô¤Î¤â¤È¡È²ÚÎï¤Ê¤ë°ì²È¡á¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ò¤Î¤¾¤¸«¤¹¤ë¡Ø¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¡²ÚÎï¤Ê¤ë°ì²È¤ò¤Î¤¾¤¸«¡Ù¡£
8·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Î2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¤ÎÏ·ÊÞ¼òÂ¤¤Î²°Éß¤òÆ£¿¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
400Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ëÌ¾²È¤Î16ÂåÅö¼ç¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Î²áµî¤¬¡£ÅìÂç¹©³ØÉôºß³ØÃæ¤Ë¿Íµ¤¥²¡¼¥à¤ò³«È¯¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¹âÅè¤â¶½Ê³¤ò±£¤·¤¤ì¤º¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿ºÂÉß
º£²óÆ£¿¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©º´µ×»Ô¤Ë¤¢¤ëÌÀ¼£¸µÇ¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¼òÂ¤¡ÖÉð½ÅËÜ²È¼òÂ¤¡×¡£Ìó2300ÄÚ¤È¤¤¤¦¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤ò°Ï¤à²°Éß¤ÎÊ½¤Ë¡¢Æ£¿¹¤Ï¡Ö¤â¤¦¥×¥é¥Á¥Ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆþ¤ëÁ°¤«¤é°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
´ÓÏ½¤Î¤¢¤ëÌç¤ò¤¯¤°¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÎ¹´Û¤Î¤è¤¦¤Ê¼ñ¤¢¤ëÊì²°¤¬¤¢¤ê¡¢16ÂåÅö¼ç¡¦Éð½ÅÍÀµ¤µ¤ó¤¬Æ£¿¹¤ò½Ð·Þ¤¨¤¿¡£
Éð½Å¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î²°Éß¤Ï¡¢ÉßÃÏ¤Ë¤¢¤ë30Åï¤Î·úÊª¤¬¹ñ¤ÎÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Í³½ï¤¢¤ë¼òÂ¢¡£±Ç²è¤Î»£±ÆÃÏ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤Î¡Ø¤¿¤½¤¬¤ìÀ¶Ê¼±Ò¡Ù¡Ê2002Ç¯¡Ë¤ä¡ØºÊ¤èé¬é¯¤Î¤è¤¦¤Ë ²ÈÂ²¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è·¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÉð½Å¤µ¤ó¡£¤¸¤Ä¤ÏºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡Ö¿ØÆâ²È¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Éð½Å²È¤Ç¤¢¤ê¡¢É½»¥¤äºÂÉß¤¬·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÀ»ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢Æ£¿¹¤â¡ÖËÍ¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤¢¤Î¥¢¥Ë¥á¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
²°Éß¤ÎÃæ¤â¡¢¹¤¤ÅÚ´Ö¤«¤éÏ¢¤Ê¤ëÃã¤Î´Ö¤ËºÂÉß¡¢¼êÆþ¤ì¤µ¤ì¤¿Äí¤Ê¤É¸Å¤ÎÉ¤ÆüËÜ²È²°¤½¤Î¤â¤Î¡£¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÄ´ÅÙÉÊ¤Î¿ô¡¹¤ËÆ£¿¹¤â¡Ö¤ªÊõÉÊ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤³¤ÇÉð½Å¤µ¤ó¤¬¿Æ»Ò3Âå¤Ë¤ï¤¿¤ëÅìÂç°ì²È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤¹¤ë¡£Éð½Å¤µ¤ó¼«¿È¤ÏÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Âç³Ø±¡¤Þ¤Ç¿Ê¤ßÇî»Î¹æ¤Þ¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Éð½Å¤µ¤ó¤ÏÅìÂçºß³ØÃæ¤Î1979Ç¯¤Ë¡ØÊ¿°Âµþ¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦TV¥²¡¼¥à¤ò³«È¯¡£Åö»þÅìÂçÀ¸¤¬³«È¯¤·¤¿¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤âÆ£¿¹¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¶ÃØ³¡£Æ±ºî¤Ï¥·¥ê¡¼¥º²½¤â¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤ºî¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥àµ¡¤Î¥½¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¹âÅè¤â¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤ë¡ª»ä¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¦¡£»ý¤Ã¤Æ¤¿¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£