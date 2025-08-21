劇場アニメ『ひゃくえむ。』、対照的な2人の関係性が心を熱く揺さぶる！ トガシ＆小宮の新場面写真公開
劇場アニメ『ひゃくえむ。』より、対照的な2人の主人公・トガシと小宮の関係性に迫る新場面写真7点が解禁された。
【写真】対照的なトガシ＆小宮の関係がエモい！ 『ひゃくえむ。』場面写真
魚豊による同名の漫画連載デビュー作をアニメ化する本作は、陸上競技の世界で、「100m」という10秒に満たない一瞬の輝きに魅せられた者たちの狂気と情熱を描く。監督は、長編1作目の『音楽』で「アニメ界のアカデミー賞」と名高い米アニー賞ノミネートをはじめ、国内外の多数の映画賞で高い評価を受ける岩井澤健治。
声の出演は、生まれつき足の速い“才能型”のトガシを松坂桃李、トガシとの出会いから100m走にのめり込んでいく“努力型”の小宮を染谷将太が演じる。2人を取り巻くキャラクターに、内山昂輝、津田健次郎ら12名の豪華声優陣が命を吹き込む。主題歌は、Official髭男dismの8ヵ月ぶりのリリースとなる書き下ろし最新曲「らしさ」。
小学6年生で100m走全国1位のトガシは、生まれながらの足の速さで、友人も自身の居場所も何不自由なく手に入れてきた。一方、転校生・小宮は内気であまりクラスにもなじめず、辛い現実から逃れるべくただがむしゃらに走っていた。しかし、「100mを誰よりも速く走れば、全部解決する」と言い放つトガシと出会い、速く走る方法を教わりながら放課後2人で練習を重ねていく。
打ち込むものを見つけ、貪欲に記録を追うようになる小宮。次第に2人は100m走を通して、ライバルとも親友ともいえる関係になっていった。数年後、天才ランナーとして名を馳せるも、勝ち続けなければいけない恐怖に怯えるトガシの前に、トップランナーの一人となった小宮が現れる――。
先日、メインキャラクター5人のキャラクターPV＆ビジュアルが解禁されると、SNSで大きな反響を呼んだ本作。この度、対照的な2人の主人公・トガシと小宮の関係性に迫る新場面写真7点が解禁。小学生時代に親交を深めるトガシと小宮の様子と、成長し陸上に向き合う2人の姿が切り取られている。
その中には、転校初日に黒板の前で自信なさげにうつむく小学6年の小宮の姿が。そんな彼がトガシに走り方のアドバイスを受けながら練習を重ね、放課後⼀緒に過ごす時間が増えていく。そのほか、年月が経ち、トラックを力強く疾走するトガシと、真剣な表情でスタート位置につく小宮の姿も。さらに、不安げな表情でモヤの中を走るトガシの姿や、社会人選手となりレース前に言葉を交わす2人も収められている。
天性の速さを持つが故に、どこか陸上に対し冷めていたトガシは、自身と対照的に瞬く間に陸上へのめり込み、大きく成長していく努力型の小宮に影響され、初めて“熱”を感じる。そんな正反対の魅力を放つ2人の主人公たちが築く、ライバルとも親友ともいえる特別な関係が観る人の心も熱く揺さぶる。
中学生以降の成長したトガシを演じた松坂桃李は「トガシは小さい頃は負けなしですが、その才能が止まっていることに気付き始めてから、色んな感情があふれ出します。そういった人間臭さがトガシの魅力です」と共感をにじませる。
小宮役の染谷将太は「小宮は自分のことが分かっているようで分かっていないんです。自分の殻に閉じこもりそうになるところを、トガシに解放してもらうという関係性は素敵だと思います」と、自身の役柄と2人の関係性についてコメント。
小学生時代に放課後の河川敷でともに陸上に励んだ2人の関係は、25年の陸上人生の中でどのように変化していくのか。100mに魅了された2人がすべてを懸けて挑む最終レース。0.001秒が分ける勝負の先に掴むものとは―――。
劇場長編アニメーション『ひゃくえむ。』は、9月19日より全国公開。
