「日傘を使っている」男性が多数派、暑さ対策に欠かせない存在に
近年の夏は、もはや「暑い」という言葉では足りないほどの猛暑が続いています。気温の上昇に伴い、炎天下での行動は熱中症のリスクを高めるだけでなく、紫外線による肌へのダメージも深刻化。こうした中、「日傘」の利用に注目が集まっています。
かつて日傘は、主に女性が使うものというイメージが強くありました。
しかし近年は、暑さの厳しさを背景に、その印象にも少しずつ変化が見られ、男性が日傘を手にする光景も、街中で珍しいものではなくなりつつあります。
そこで今回、ライブドアニュース編集部では「男性の日傘利用」についてアンケートを実施しました。回答には、日傘に対する肯定的な意見や、実際に使用する男性の声などが多く寄せられました。
「とても良いと感じる」52.7%、「良いと感じる」8.6%を合わせると約6割という結果に。
理由には「熱中症対策として必要」「命を守るためにもさしたほうが良い」などの意見が寄せられました。
また、「特に何も感じない」と答えた人からも「雨の日に雨傘をさすのと同じだから」などの理由が挙げられています。
アンケートを回答した男性の中で日傘を使用しているのは全体の約42%。「たまに使っている」の約20％と合わせると60％を超えています。
また、「使いたいけれど使っていない」という回答も約17％。
このうち「手がふさがって不便そうだから」という理由が33.6%と最多で、「周囲に使っている男性が少ないから」26%、「恥ずかしいと感じるから」22.9%と続きました。
「今年」と答えた人が32.6%で最多で、大阪・関西万博をきっかけに使い始めたとの声も複数寄せられました。
「昨年」の22.7%、「2〜3年前」の22.3%も合わせると、この3年ほどで使い始めた人が7割を超える結果となり、熱中症や暑さへの対策として男性の日傘利用が広がっていることがわかります。
「熱中症対策になる」「日よけとして効果を感じている」との声が圧倒的多数。
そのほかにも「肌や頭皮の炎症を防ぐことができる」「晴雨兼用のものは急な雨にも対応できて便利」といった意見も寄せられました。
年々厳しさを増す夏の暑さ。
そんな中、日傘は今や性別を問わず使われる「暑さ対策の定番アイテム」となっています。
最近ではユニセックスなデザインの日傘も増えており、機能性はもちろん、取り入れやすさでも進化を遂げています。
直射日光や紫外線を避けることで、体感温度の低下や熱中症予防、肌のダメージ軽減など、日傘がもたらす効果は想像以上。
まだ使ったことがない人も「日傘デビュー」してみるのはいかがでしょうか？
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
アンケート概要
