通貨オプション ボラティリティー １週間は低水準も、低下は一服 あすはパウエル講演
通貨オプション ボラティリティー １週間は低水準も、低下は一服 あすはパウエル講演
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.18 7.10 7.00 6.50
1MO 9.02 7.17 7.70 6.90
3MO 9.36 7.18 8.14 7.18
6MO 9.38 7.13 8.47 7.42
9MO 9.50 7.23 8.81 7.67
1YR 9.55 7.31 9.03 7.84
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.28 8.34 7.32
1MO 8.04 8.47 7.48
3MO 8.74 8.81 7.71
6MO 9.08 8.92 7.79
9MO 9.53 9.20 7.94
1YR 9.71 9.38 8.06
東京時間16:33現在 参考値
あすのパウエルＦＲＢ議長・ジャクソンホール講演を目前に控えて、各主要通貨の１週間は低下一服となっている。市場が９月利下げ観測に傾斜するなかで、パウエル議長が利下げに慎重な姿勢を示した場合は、相場変動が大きくなる可能性が指摘される。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.18 7.10 7.00 6.50
1MO 9.02 7.17 7.70 6.90
3MO 9.36 7.18 8.14 7.18
6MO 9.38 7.13 8.47 7.42
9MO 9.50 7.23 8.81 7.67
1YR 9.55 7.31 9.03 7.84
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.28 8.34 7.32
1MO 8.04 8.47 7.48
3MO 8.74 8.81 7.71
6MO 9.08 8.92 7.79
9MO 9.53 9.20 7.94
1YR 9.71 9.38 8.06
東京時間16:33現在 参考値
あすのパウエルＦＲＢ議長・ジャクソンホール講演を目前に控えて、各主要通貨の１週間は低下一服となっている。市場が９月利下げ観測に傾斜するなかで、パウエル議長が利下げに慎重な姿勢を示した場合は、相場変動が大きくなる可能性が指摘される。