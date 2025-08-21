新作ベルトスクロールアクション『Absolum（アブソラム）』発売日が決定 パッケージ版予約も本日スタート
『ベアナックル４』などを手掛けた「DotEmu」の新作ゲーム『Absolum（アブソラム）』（Nintendo Switch／PS5／PS4／PC（Steam））の発売日が決定。ダウンロード版が2025年10月9日発売予定。パッケージ版（Nintendo Switch／PS5）が2025年11月6日発売予定となる。また、パッケージ版は本日より予約も開始された。
【動画】ハイテンポな戦闘がカッコいいティザートレーラー
本作はファンタジーとアクションが融合した新ジャンル「ベルトスクローグアクション」ゲーム。何度も挑戦したくなるローグライク要素やハイテンポな戦闘、10万字で描かれる、壮大かつ重厚な物語が待ち受ける。
大災害で崩壊寸前となったタラムの国。太陽王アズラによる圧政と混乱の中、反乱軍の魔術師「ウチャウィ」が闘いを始める。プレイヤーは追放された英雄たちと出会い、様々な能力を使って反乱に挑むことになる。
プレイアブルキャラクターはそれぞれ異なる戦闘能力を持っている。大剣と死霊術を操り力強い近接戦闘を展開する「ガランドラ」、ドワーフの雷管と拳を使う爆発型接近キャラ「カール」、天才魔導師の「ブロム」、魂の断片を追う謎の戦士「サイダー」の4人から自分のプレイスタイルに合ったキャラを選択してゲームを攻略していく。
