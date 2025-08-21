お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえ（49）が21日、自身のYouTubeチャンネルを更新。スタッフからのアドバイスに衝撃を受けたことを明かした。

先日、ロケでスタッフと趣味の話をしたというくわばた。「1人のスタッフさんが“私はこんなんしてます”っていうのが、家庭菜園みたいなやつやったんよ」と語り出した。

ベランダでの家庭菜園について、くわばたは「うちは花が咲いたけどちぎれて。ゴーヤやってんけど…」と困りごとを相談。するとそのスタッフは「それはおしべを取って、花ができた瞬間に花びらをちょっと開けてどんどん受粉していくんですよ」とアドバイスしてくれたといい、「え！？そんなことできんの！？みたいな」と驚いたという。

さらに「その人いろいろ育ててはんねんけど、堆肥っていうの？土を自分で作んねんって」とスタッフのこだわりを紹介。生ごみを再利用したオリジナルの肥料を作っているようで、「卵の殻入れたり。大根の皮…しいたけの軸の先とか、そういうのを全部土の中に入れて時々混ぜて…ってしていったら、めっちゃいい肥料ができて。めっちゃおいしいお野菜ができるんです、とか言って」と語った。

また「土作りは冬の間にすんねんって。冬の間に土作り、春ぐらいから苗を買って植えて、夏には実ができる…みたいな」ともコメント。最後は受粉の話に戻り、「うちのマンション、風邪が強いから花が取れてできへんと思ってたけど“受粉さえしてしまえば、花が取れたって実はなります”とか言って。1回やってみようかな」と関心を寄せていた。