日向坂46小西夏菜実「去年も履いた」ミニスカ姿でUSJ満喫「可愛い」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/08/21】日向坂46の小西夏菜実が8月20日、公式ブログを更新。美しい脚が際立つユニバーサル・スタジオ・ジャパンでのコーディネートを公開した。
【写真】日向坂46小西夏菜実、USJで美脚披露
小西は「ユニバ行ってきた！強そうじゃない？」「このスカート去年のユニバでも履いたなあ」とコメントし、USJで撮影された美しい脚が際立つコーディネートを披露した。白いレーストップスにレザーのプリーツスカートを合わせたスタイリングが印象的で、ピンクのヘアアクセサリーとブーツでガーリーな仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「美脚すぎる」「可愛い」「スタイル抜群」「似合ってる」「おしゃれ」「楽しそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
