【高校野球】国民スポーツ大会に日大三や沖縄尚学など甲子園4強がそろって出場 甲子園初出場で1勝あげた綾羽も選出
日本高等学校野球連盟は21日、第79回国民スポーツ大会の高校野球競技・硬式の部の出場校を発表しました。
出場校8校には、23日に行われる夏の甲子園決勝戦に進出した日大三（東京）と沖縄尚学（沖縄）のほか、同大会ベスト4の県岐阜商（岐阜）と山梨学院（山梨）が選ばれました。
その他、仙台育英（宮城）、高川学園（山口）、尽誠学園（香川）に加え、開催地・滋賀からは甲子園初出場で1勝をあげた綾羽が出場します。加えて補欠校2校として、1番手に東洋大姫路（兵庫）、2番手に京都国際（京都）が選出されています。
競技は9月29日から10月2日までの4日間、滋賀県大津市のマイネットスタジアム皇子山で開催されます。
▽出場校と2025夏の甲子園戦績（21日終了時点）
【出場校】
仙台育英（宮城）/ベスト16
山梨学院（山梨）/ベスト4
日大三（東京）/決勝進出
県岐阜商（岐阜）/ベスト4
高川学園（山口）/ベスト16
尽誠学園（香川）/ベスト16
沖縄尚学（沖縄）/決勝進出
綾羽（滋賀・開催地）/2回戦敗退
1.東洋大姫路（兵庫）/ベスト8
2.京都国際（京都）/ベスト8