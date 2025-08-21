日本高等学校野球連盟は21日、第79回国民スポーツ大会の高校野球競技・硬式の部の出場校を発表しました。

出場校8校には、23日に行われる夏の甲子園決勝戦に進出した日大三（東京）と沖縄尚学（沖縄）のほか、同大会ベスト4の県岐阜商（岐阜）と山梨学院（山梨）が選ばれました。

その他、仙台育英（宮城）、高川学園（山口）、尽誠学園（香川）に加え、開催地・滋賀からは甲子園初出場で1勝をあげた綾羽が出場します。加えて補欠校2校として、1番手に東洋大姫路（兵庫）、2番手に京都国際（京都）が選出されています。

競技は9月29日から10月2日までの4日間、滋賀県大津市のマイネットスタジアム皇子山で開催されます。

▽出場校と2025夏の甲子園戦績（21日終了時点）

【出場校】

仙台育英（宮城）/ベスト16

山梨学院（山梨）/ベスト4

日大三（東京）/決勝進出

県岐阜商（岐阜）/ベスト4

高川学園（山口）/ベスト16

尽誠学園（香川）/ベスト16

沖縄尚学（沖縄）/決勝進出

綾羽（滋賀・開催地）/2回戦敗退

【補欠校（数字は順位）】1.東洋大姫路（兵庫）/ベスト82.京都国際（京都）/ベスト8