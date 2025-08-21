酷暑の夢洲に、救世主。



サントリーが8月21日〜24日の日中、大阪・関西万博の会場 夢洲で、天然水でつくった“かちわり氷”を無料で配布している。

「冷たくて気持ちいい〜」あっという間に1回あたりの定員100人が列を作った〈2025年8月21日 14時02分撮影 大阪市此花区・夢洲〉

会場内の海に面したウォータープラザでは会期中の毎日、夜の水上ショー「アオと夜の虹のパレード」と昼間の水上ショー「水と空気のシンフォニー」（いずれもサントリー・ダイキン工業による共催）を開催。

噴水技術を駆使したショーは大阪・関西万博を代表する人気イベントだ。

スタートした8月21日は「噴水の日」。午後2時と3時の「水と空気のシンフォニー」開始前に配布、ひとときの“暑さしのぎ”に長蛇の列ができた。



サントリーは「生命（いのち）の水」をテーマとして参画した1970年大阪万博で、1万年前の氷河の氷を使った「アラスカ氷のオン・ザ・ロックス」を無料で配布した。

かちわりを口いっぱいほおばる大阪府松原市の6歳と8歳のきょうだい「それにしても、まぶしい〜」

大阪・関西万博でも、自然の恵みへの尊敬と感謝の気持ちととに、「水と生きる」というテーマをかがげ、雄大な山々で長い歳月をかけて育まれた天然水でつくった「サントリー天然水のかちわり氷」を提供する。

「冷たいけど、陽射しがまぶしい！」連日の猛暑、気温は下がることなく…

「大ぶりの氷は冷た〜い」熱中症対策には“かちちわり”

●日程 8月21日（木）〜8月24日（日）4日間

●時間 午後2時および午後3時から開始する水上ショー「水と空気のシンフォニー」開催前の約10分間

●場所 ウォータープラザ 中央西側エリア（「EXPO2025」モニュメント西側）

●数量 各回先着100名（4日間8回・計800人分）



※雨天の場合は実施せず、日程を順延する