¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¤Î¿©¤Ù¥Þ¥¹¥â¥Ã¥ÁÂè2ÃÆ¤òÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤ÇÈ¯Çä¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÉ½¾ð¤òÏÂ²Û»Ò¤ÇºÆ¸½¡Ú¥Ð¥ó¥À¥¤ ¥¥ã¥ó¥Ç¥£»ö¶ÈÉô¡Û
¥Ð¥ó¥À¥¤ ¥¥ã¥ó¥Ç¥£»ö¶ÈÉô¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Ù¥Þ¥¹¥â¥Ã¥Á ¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤® 2025¡×(ÀÇ¹þ378±ß)¤ò¡¢8·î26Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È1Ëü6,300Å¹ÊÞ¤Î¥Á¥ë¥É¥¹¥¤¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£¡ÒÉ½¾ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁ´16¼ï¡Ó
¤â¤ÁÀ¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Ëñ²¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¤òÊñ¤ó¤À¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¿©¤Ù¥Þ¥¹¥â¥Ã¥Á¡Ù¤«¤é¡¢¡Ö¿©¤Ù¥Þ¥¹¥â¥Ã¥Á ¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤® 2025¡×¤ò¿·È¯Çä¤¹¤ë¡£¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¤Î¿©¤Ù¥Þ¥¹¥â¥Ã¥Á¤Ï¡¢2023Ç¯9·î26Æü¤ÎÈ¯Çä°ÊÍèÆóÅÙÌÜ¡£
Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡×¤È¡¢²Æ¤é¤·¤¤¡ÖÆü¾Æ¤±¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡×¤Î¥¢¥½¡¼¥È¤È¤·¤¿¡£Ãæ¿È¤Îñ²¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡×¤¬¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯Ì£ñ²¡¢¡ÖÆü¾Æ¤±¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡×¤¬¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÌ£ñ²¡£¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¤ÎÉ½¾ð¤Ï³Æ4¼ï¤Ç¡¢Á´16¼ï¤ÎÉ½¾ð¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÅ¹Æ¬¤ÇÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
É½¾ð¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÁ´16ÄÌ¤ê
¢¡¡Ö¿©¤Ù¥Þ¥¹¥â¥Ã¥Á ¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤® 2025¡×
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º:³ÆÄ¾·ÂÌó40mm(¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò½ü¤¯)
²Á³Ê:2¸ÄÆþ¤ê¡¢ÀÇ¹þ378±ß
ÊÝÂ¸ÊýË¡:10¡î°Ê²¼¤ÇÊÝÂ¸
¿©¤Ù¥Þ¥¹¥â¥Ã¥Á ¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤® 2025¡Ò¡Ø¿©¤Ù¥Þ¥¹¡Ù¤È¤Ï¡Ó
¡Ø¿©¤Ù¥Þ¥¹¡Ù¤Ï¡¢¡È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡É¤ÎÎ¬¤òÌ¾¾Î¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÏÂ²Û»Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢ñ²¡¢º½Åü¡¢¤â¤ÁÊ´¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÆÃÄ§¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ê¤Î¹þ¤ó¤ÀºÙ¹©¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î»ý¤Ä°¦¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¿·´¶³Ð¤ÎÏÂ²Û»Ò¡£¡Ø¿©¤Ù¥Þ¥¹¥â¥Ã¥Á¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¤â¤ÁÀ¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Ëñ²¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¤òÊñ¤ó¤ÀÏÂ²Û»Ò¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¡Û
(C)KAWAISOUNI!