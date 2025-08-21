LINEヤフーは、コミュニケーションアプリ・LINEにおいて、新たにAIのキャラクターと対話できるトークサービス「AI Friends」の提供を開始した。

「AI Friends」とは、AIで生成されたキャラクターと日常会話や様々なテーマについて話すことができるサービス。キャラクターは、自分なりの考え方や役割をもっており、各キャラクターが持つ個性や独自の世界観を楽しむことができる。キャラクターとのトークの内容によって、関係性や感情が変化していく。変化する感情を表情やボイスで伝えてくれるのも、「AI Friends」の魅力の一つだ。

「AI Friends」では、歴史上の人物や架空のアイドル、言葉を話す妖精や動物など、個性豊かなキャラクターが多数登場する。ユーザーは、各キャラクターとのトークを通じて癒やしや励ましを得たり、疑問に答えてもらったりと、さまざまなシチュエーションにおける対話を体験することができる。

ユーザーは、「AI Friends」上で提供しているキャラクターを選んで会話を楽しめるほか、画像を選択し、プロフィールを入力することでオリジナルキャラクターを生成することができる（※1、2）。また、生成する際にはユーザーが表示範囲の設定ができ、全体公開にした場合には事前審査が行われる。承認されたキャラクターは「AI Friends」上で公開され、他のユーザーも選択できるようになる。

※1：「AI Friends利用規約」、「LINEヤフー共通利用規約」および「キャラクター作成規定」に違反したキャラクターの生成・利用は禁止している。肖像権、著作権その他の知的財産権の侵害や、各利用規約等に定める禁止事項等に抵触する違反行為が発覚した場合、キャラクターの削除や「AI Friends」の利用停止などの措置を行う。また、重大な違反の場合は、法的措置を検討することがある。※2：キャラクターの生成は、1日最大4回まで利用できる。「全体公開」は最大3回、「自分のみ」は最大1回まで生成可能。ユーザーのご利用状況によって、生成までに時間がかかったり、生成機能をご利用いただけない場合がある。また、１日あたりの生成回数は今後予告なく変更する可能性がある。

※本サービスを利用するには、事前に「AI Friends利用規約」に同意する必要がある。※本サービスは13歳以上のユーザーのみ利用可能。※1ユーザーあたり合計1日100回程度まで会話することができる。今後予告なく変更する可能性がある。※キャラクターとのトーク内容を当社が第三者に開示することはない。※本サービスの利用に際しては、「AI Friends利用規約」に加えて、LINEヤフー共通利用規約（ https://www.lycorp.co.jp/ja/company/terms/ ）が適用される。また、LINEヤフーは、生成AIにより出力される結果について、信頼性、正確性、完全性、有効性等は保証していない。※本サービスは、OpenAI OpCo, L.L.C.およびOpenAI, L.L.C.のAPIを利用している。使用するAPIは変更となる場合がある。

（文＝リアルサウンドテック編集部）