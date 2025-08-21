今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、２２日に予定されているパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の講演を見極めたいとして積極的な売買は手控えられそうだ。予想レンジは１ドル＝１４７円２０銭～１４７円９０銭。



２１日から始まる米カンザスシティー連銀主催の経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）では、パウエルＦＲＢ議長が利下げ再開を示唆するかどうかが最大の注目点となる。９月開催の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ支持の度合いを示す手掛かりとなるだけに、金融政策の方向性を見極めたいとして模様眺めムードが広がりやすい。



また、日本時間今晩に発表される前週分の米新規失業保険申請件数、８月の米フィラデルフィア連銀製造業景気指数、８月の米購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値、７月の米景気先行指標総合指数、７月の米中古住宅販売件数にも注目。低調な内容となればドル売り材料となる。加えて、あす朝に日本の総務省が発表する７月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）の内容次第では、日銀の利上げ再開の思惑が一段と高まる可能性があることにも注意しておきたい。



