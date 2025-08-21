「全国高校野球選手権・準決勝、沖縄尚学５-４山梨学院」（２１日、甲子園球場）

沖縄尚学が逆転で山梨学院を下し、夏は初の決勝進出を決めた。２３日、日大三と決勝を戦う。甲子園では２０１０年センバツ決勝以来となる東京代表ＶＳ沖縄代表の顔合わせとなった。

球場では沖縄出身のお笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が生観戦。勝利に「やったー！勝ったー！」と歓喜した。沖縄尚学ベンチのすぐ近くの席だったようで「比嘉監督の声が聞こえるくらい近い席」と報告。応援席の動画もアップし「でーじ凄い！」とその盛り上がりに興奮していた。

１９日の準々決勝をアルプススタンドで生観戦した沖縄出身の自民党・今井絵理子参院議員も自身のインスタグラムのストーリーズに新規投稿。甲子園の前で応援タオルを広げた写真を添え、「沖尚！！決勝進出きたーーーー！ おめでとう」と祝福。１９日に撮影した写真と思われる。

１９日はアルプスで次々と記念撮影を頼まれており、タオル、“必勝！！沖縄尚学高校”と描かれたスティックバルーンなど応援グッズを手にノリノリで声援。デイリースポーツの取材に「人生初甲子園」だと明かし、「ウチナー魂で一致団結して頑張ってほしい」「（応援が）届くようにがんばります」と笑顔で話していた。