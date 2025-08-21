【皿嘗めた〇が科を負う】空欄に文字を入れてことわざを完成させて！

写真拡大 (全2枚)

通勤や通学のスキマ時間にことわざ穴埋めクイズに挑戦してみませんか？どこかで見たことがあるけれど、意外とわからない...そんなことわざも多いはず！毎日の息抜きにぜひ活用してみてください。

ことわざ「皿嘗めた〇が科を負う」には、なんの文字が入る？

「皿嘗めた〇が科を負う」の空欄に文字を入れると、あることわざが完成します。

どこかで見聞きしたことがあるのに意外とわからない...そんな人も多いはず！

犬猫熊

いったい、「皿嘗めた〇が科を負う」はなにを表しているのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「皿嘗めた猫が科を負う」でした！

これは、「主犯格が逮捕されずに組織の末端だけが逮捕され罰を受けること」を表すことわざ。

魚を食べた猫は逃げて、あとから行って皿をなめた猫が罰を受けることが由来となっていますよ

読み方は、「さらなめたねこがとがをおう」です。

みなさんはわかりましたか？

ぜひ家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部