【皿嘗めた〇が科を負う】空欄に文字を入れてことわざを完成させて！
ことわざ「皿嘗めた〇が科を負う」には、なんの文字が入る？
「皿嘗めた〇が科を負う」の空欄に文字を入れると、あることわざが完成します。
いったい、「皿嘗めた〇が科を負う」はなにを表しているのでしょうか。
果たして、正解は？
正解は、「皿嘗めた猫が科を負う」でした！
これは、「主犯格が逮捕されずに組織の末端だけが逮捕され罰を受けること」を表すことわざ。
魚を食べた猫は逃げて、あとから行って皿をなめた猫が罰を受けることが由来となっていますよ
読み方は、「さらなめたねこがとがをおう」です。
