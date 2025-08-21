BLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）がInstagramを更新。ロンドンで奈良美智の個展を楽しむ姿を公開した。

【写真】BLACKPINKジスのロンドンオフショット＆奈良美智の反応【動画】ジス、シンガポールでペンギンと行進！

■BLACKPINKジス、奈良美智の絵の女の子の顔真似？

ジスは猫が2匹プリントされた可愛らしいヘソ出しTシャツにキャップ、ダメージジーンズという抜群のスタイルが引き立つコーディネートで登場。観覧車をバックにポーズを決めた（1枚目）あとは、ヘイワード・ギャラリーで開催中の奈良美智展を訪れた。

ずらりと並ぶ奈良の作品を、じっくりと真剣に鑑賞していくジス。赤い服を着た少女の絵の前では、顔真似をしているのか、くしゃっと可愛らしい表情を見せた（4枚目）。

■奈良美智、「LISAに続いてジス！」と感激

なおこの展覧会へはメンバーのLISA（リサ）も訪れていたようで、Instagramにオフショットがアップされていた。また奈良はXで2人が続けて鑑賞してくれたことを喜び、ジスの写真に「丁寧に観てくれている気がする。うれしい。」と感想を残している。

■BLACKPINKジス、シンガポールではペンギンと行進！

またジスのTikTokでは、シンガポールの動物園を満喫する動画をアップ。テクテクと歩いていくペンギンと一緒に行進したり、様々な動物をまじまじと見つめたりするかわいらしい姿が収められた。