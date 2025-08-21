BABYMONSTERがこの夏をジャック！体験型イベント『BABYMONSTER HOT SUMMER! in HARAJUKU』が大盛況開催中

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■原宿・竹下通りを中心にBABYMONSTERと一緒に “HOTな夏” を楽しめる多彩なコンテンツが展開！

8月16日より原宿で開催中のBABYMONSTER初の体験型イベント『BABYMONSTER HOT SUMMER! in HARAJUKU』が、連日多くの来場者や観光客で賑わい、大盛況となっている。

イベントは8月31日まで開催され、原宿・竹下通りを中心にBABYMONSTERと一緒に “HOTな夏” を楽しめる多彩なコンテンツが展開されている。

イベントのテーマは「この夏をBABYMONSTERとenjoy!」。イベント内容は、フードショップコラボ、デジタルスタンプラリー（限定特典あり）や大型ビジュアル掲出、オフィシャルグッズ販売、MV放映、SNS投稿キャンペーン、原宿竹下通りBGMオンエア、WEGO 原宿本店およびWEGO 1.3.5…原宿店でのウィンドウ掲出など、原宿の街全体を巻き込んだ盛りだくさんの内容となっている。

期間中、コラボしたフードショップでは7月にリリースされたサマーソング「HOT SAUCE」をイメージした、“HOT”な赤が映えるコラボメニューが登場。原宿の各店舗で全10品が販売されており、ここでしか味わえない限定メニューとなっている。また、コラボメニュー購入特典として、1品購入ごとに、イベント限定ステッカーが1枚もらえる。

なお、本イベントでは、SNSでイベント参加中の様子を「#ベビモンとHOTな夏」のハッシュタグをつけて投稿すると、抽選でセルフィークリアカードがもらえるキャンペーンも実施中。イベントは予約不要で誰でも参加可能。その他、詳細は特設サイトで。期間中に原宿を訪れた際は、ぜひ足を運んでみよう。

イベント情報

『BABYMONSTER HOT SUMMER! in HARAJUKU』

08/16（土）～08/31（日） 東京・原宿エリア

リリース情報

2025.07.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「HOT SAUCE」

イベント特設サイト

https://babymonster-official.jp/HOTSAUCE_harajuku/

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/