帰宅した女性の後つけてオートロック侵入…24歳女性が死亡　　「エレベーター内から悲鳴聞こえた」　との目撃も　男は逃走

20日夜、兵庫・神戸市のマンションで、住人の女性が男に刃物のようなもので刺され死亡した事件。

犯人とみられる男は、犯行直前に帰宅した女性の後をつけ、オートロックをすり抜けていたことが分かりました。

事件発生の知らせは、このマンションに住む女性から寄せられた110番通報でした。

悲鳴を聞いて通報した女性は、1階のエントランスにあるモニター越しに、エレベーターの中でナイフのようなものを持った男が女性を羽交い締めにする様子も目撃していました。

その後、通報を受けた警察官が現場のマンションに駆け付けると、6階のエレベーターの前で、あお向けの状態で血を流して倒れている女性を見つけました。

女性は病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。

警察によると、死亡したのはこのマンションに住む片山恵さん（24）。

上半身には、刃物のようなもので刺された複数の傷があったということです。

マンションの住人：

私7階なんですけど下が騒がしかったんで、6階に下りると目の前が血だらけ。もうエレベーターの目の前です。エレベーターの前に片方の靴もありましたし、血痕というよりも血だらけでした。

さらに、マンションの防犯カメラには、1人で帰宅した片山さんがオートロックのエントランスを開けた直後、犯人とみられる男が片山さんの後をつけるように侵入する様子が映っていたということです。

捜査関係者によると、今も逃走を続けている男の特徴は、黒い半袖Tシャツに黒い長ズボン姿で、一部が金髪交じりの黒髪だということです。

また、事件直後には、住人がマンションの階段を下りてくる男とすれ違っていて、男が6階で片山さんを襲い、階段を下りて逃走したとみられています。

警察は逃げた男の行方を追うとともに、片山さんとの関係性についても慎重に調べを進めています。