[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇110銘柄・下落95銘柄（東証終値比）
8月21日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは232銘柄。東証終値比で上昇は110銘柄、下落は95銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は38銘柄。うち値上がりが22銘柄、値下がりは10銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は30円安となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の21日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <260A> オルツ 7.9 +2.9（ +58.0%）
2位 <9159> ＷＴＯＫＹＯ 2845 +500（ +21.3%）
3位 <3823> ＷＨＤＣ 117.9 +19.9（ +20.3%）
4位 <6177> アップバンク 435 +73（ +20.2%）
5位 <7208> カネミツ 1057 +150（ +16.5%）
6位 <4395> アクリート 1078 +150（ +16.2%）
7位 <9241> ＦＬネット 5105 +700（ +15.9%）
8位 <3747> インタートレ 865 +118（ +15.8%）
9位 <4059> まぐまぐ 683 +83（ +13.8%）
10位 <7615> 京都友禅ＨＤ 323 +34（ +11.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9610> ウィルソンＷ 165.5 -14.5（ -8.1%）
2位 <6191> エアトリ 960 -82（ -7.9%）
3位 <212A> ＦＥＡＳＹ 2600 -201（ -7.2%）
4位 <2673> 夢みつけ隊 200 -14（ -6.5%）
5位 <3845> アイフリーク 220 -10（ -4.3%）
6位 <3077> ホリイフード 601 -22（ -3.5%）
7位 <5729> 日精鉱 11732 -418（ -3.4%）
8位 <6343> フリージア 130 -4（ -3.0%）
9位 <2926> 篠崎屋 119 -3（ -2.5%）
10位 <5721> Ｓサイエンス 228.1 -4.9（ -2.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6472> ＮＴＮ 328.5 +11.2（ +3.5%）
2位 <3407> 旭化成 1270 +28.0（ +2.3%）
3位 <5706> 三井金 9340 +110（ +1.2%）
4位 <1332> ニッスイ 1025.9 +5.4（ +0.5%）
5位 <3382> セブン＆アイ 1997 +9.5（ +0.5%）
6位 <9020> ＪＲ東日本 3616.6 +16.6（ +0.5%）
7位 <5803> フジクラ 11490 +45（ +0.4%）
8位 <4568> 第一三共 3720 +10（ +0.3%）
9位 <7201> 日産自 356 +0.9（ +0.3%）
10位 <7751> キヤノン 4393 +11（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4005> 住友化 416.1 -6.7（ -1.6%）
2位 <5019> 出光興産 982 -5.7（ -0.6%）
3位 <7762> シチズン 1003 -5（ -0.5%）
4位 <2413> エムスリー 2337.1 -10.9（ -0.5%）
5位 <8267> イオン 5575 -21（ -0.4%）
6位 <9501> 東電ＨＤ 746 -2.7（ -0.4%）
7位 <9984> ＳＢＧ 14562.5 -27.5（ -0.2%）
8位 <6723> ルネサス 1756 -3.0（ -0.2%）
9位 <7012> 川重 9449 -9（ -0.1%）
10位 <6920> レーザーテク 15645.5 -9.5（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の21日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <260A> オルツ 7.9 +2.9（ +58.0%）
2位 <9159> ＷＴＯＫＹＯ 2845 +500（ +21.3%）
3位 <3823> ＷＨＤＣ 117.9 +19.9（ +20.3%）
4位 <6177> アップバンク 435 +73（ +20.2%）
5位 <7208> カネミツ 1057 +150（ +16.5%）
6位 <4395> アクリート 1078 +150（ +16.2%）
7位 <9241> ＦＬネット 5105 +700（ +15.9%）
8位 <3747> インタートレ 865 +118（ +15.8%）
9位 <4059> まぐまぐ 683 +83（ +13.8%）
10位 <7615> 京都友禅ＨＤ 323 +34（ +11.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9610> ウィルソンＷ 165.5 -14.5（ -8.1%）
2位 <6191> エアトリ 960 -82（ -7.9%）
3位 <212A> ＦＥＡＳＹ 2600 -201（ -7.2%）
4位 <2673> 夢みつけ隊 200 -14（ -6.5%）
5位 <3845> アイフリーク 220 -10（ -4.3%）
6位 <3077> ホリイフード 601 -22（ -3.5%）
7位 <5729> 日精鉱 11732 -418（ -3.4%）
8位 <6343> フリージア 130 -4（ -3.0%）
9位 <2926> 篠崎屋 119 -3（ -2.5%）
10位 <5721> Ｓサイエンス 228.1 -4.9（ -2.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6472> ＮＴＮ 328.5 +11.2（ +3.5%）
2位 <3407> 旭化成 1270 +28.0（ +2.3%）
3位 <5706> 三井金 9340 +110（ +1.2%）
4位 <1332> ニッスイ 1025.9 +5.4（ +0.5%）
5位 <3382> セブン＆アイ 1997 +9.5（ +0.5%）
6位 <9020> ＪＲ東日本 3616.6 +16.6（ +0.5%）
7位 <5803> フジクラ 11490 +45（ +0.4%）
8位 <4568> 第一三共 3720 +10（ +0.3%）
9位 <7201> 日産自 356 +0.9（ +0.3%）
10位 <7751> キヤノン 4393 +11（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4005> 住友化 416.1 -6.7（ -1.6%）
2位 <5019> 出光興産 982 -5.7（ -0.6%）
3位 <7762> シチズン 1003 -5（ -0.5%）
4位 <2413> エムスリー 2337.1 -10.9（ -0.5%）
5位 <8267> イオン 5575 -21（ -0.4%）
6位 <9501> 東電ＨＤ 746 -2.7（ -0.4%）
7位 <9984> ＳＢＧ 14562.5 -27.5（ -0.2%）
8位 <6723> ルネサス 1756 -3.0（ -0.2%）
9位 <7012> 川重 9449 -9（ -0.1%）
10位 <6920> レーザーテク 15645.5 -9.5（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース