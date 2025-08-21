　8月21日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは232銘柄。東証終値比で上昇は110銘柄、下落は95銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は38銘柄。うち値上がりが22銘柄、値下がりは10銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は30円安となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の21日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <260A>　オルツ　　　　　　　7.9　 +2.9（ +58.0%）
2位 <9159>　ＷＴＯＫＹＯ　　　 2845　 +500（ +21.3%）
3位 <3823>　ＷＨＤＣ　　　　　117.9　+19.9（ +20.3%）
4位 <6177>　アップバンク　　　　435　　+73（ +20.2%）
5位 <7208>　カネミツ　　　　　 1057　 +150（ +16.5%）
6位 <4395>　アクリート　　　　 1078　 +150（ +16.2%）
7位 <9241>　ＦＬネット　　　　 5105　 +700（ +15.9%）
8位 <3747>　インタートレ　　　　865　 +118（ +15.8%）
9位 <4059>　まぐまぐ　　　　　　683　　+83（ +13.8%）
10位 <7615>　京都友禅ＨＤ　　　　323　　+34（ +11.8%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9610>　ウィルソンＷ　　　165.5　-14.5（　-8.1%）
2位 <6191>　エアトリ　　　　　　960　　-82（　-7.9%）
3位 <212A>　ＦＥＡＳＹ　　　　 2600　 -201（　-7.2%）
4位 <2673>　夢みつけ隊　　　　　200　　-14（　-6.5%）
5位 <3845>　アイフリーク　　　　220　　-10（　-4.3%）
6位 <3077>　ホリイフード　　　　601　　-22（　-3.5%）
7位 <5729>　日精鉱　　　　　　11732　 -418（　-3.4%）
8位 <6343>　フリージア　　　　　130　　 -4（　-3.0%）
9位 <2926>　篠崎屋　　　　　　　119　　 -3（　-2.5%）
10位 <5721>　Ｓサイエンス　　　228.1　 -4.9（　-2.1%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　328.5　+11.2（　+3.5%）
2位 <3407>　旭化成　　　　　　 1270　+28.0（　+2.3%）
3位 <5706>　三井金　　　　　　 9340　 +110（　+1.2%）
4位 <1332>　ニッスイ　　　　 1025.9　 +5.4（　+0.5%）
5位 <3382>　セブン＆アイ　　　 1997　 +9.5（　+0.5%）
6位 <9020>　ＪＲ東日本　　　 3616.6　+16.6（　+0.5%）
7位 <5803>　フジクラ　　　　　11490　　+45（　+0.4%）
8位 <4568>　第一三共　　　　　 3720　　+10（　+0.3%）
9位 <7201>　日産自　　　　　　　356　 +0.9（　+0.3%）
10位 <7751>　キヤノン　　　　　 4393　　+11（　+0.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4005>　住友化　　　　　　416.1　 -6.7（　-1.6%）
2位 <5019>　出光興産　　　　　　982　 -5.7（　-0.6%）
3位 <7762>　シチズン　　　　　 1003　　 -5（　-0.5%）
4位 <2413>　エムスリー　　　 2337.1　-10.9（　-0.5%）
5位 <8267>　イオン　　　　　　 5575　　-21（　-0.4%）
6位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　746　 -2.7（　-0.4%）
7位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　14562.5　-27.5（　-0.2%）
8位 <6723>　ルネサス　　　　　 1756　 -3.0（　-0.2%）
9位 <7012>　川重　　　　　　　 9449　　 -9（　-0.1%）
10位 <6920>　レーザーテク　　15645.5　 -9.5（　-0.1%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース