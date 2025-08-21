講談社から、東京ディズニーシーの知られざるバックグラウンドストーリーに、装飾や壁画の意味まで解説した「もっと知りたい！ 東京ディズニーシー くわしすぎる大図鑑」が登場。

読むほどに京ディズニーシーの見え方が変わる、知れば知るほど楽しくなる一冊です☆

講談社「もっと知りたい！ 東京ディズニーシー くわしすぎる大図鑑」

価格：3,520円（税込）

発売日：2025年8月21日（木）※発売日は書店によって異なる場合があります

サイズ：たて260mm×よこ210mm

仕様：オールカラー128ページ

おすすめポイント：

ポイント1：ついつい引き込まれてずっと見ていたいビジュアル

ポイント2：写真自体に説明を組み込んでいるのでわかりやすい

ポイント3：パークの細部にまでこだわった解説が満載

ポイント4：バックグラウンドストーリーまで収録した充実のコラム

ポイント5：パークに行く前に予習をしていけば見える景色がまるで違う

充実のコラム一覧：

・S.E.A.

・ハイタワー三世失踪のミステリー

・トイビル・トロリーパーク

・ニューヨーク港・ケープコッド

・天才科学者ネモ船長とは

・魔法の泉

販売店舗：全国の書店、Amazonなど

子どもから大人まで、家族みんなで楽しめる東京ディズニーシー。

2025年6月には、8番目のテーマポートであるファンタジースプリングスが1周年を迎えるなど、人々へ夢と希望を与え続ける場所です。

そんな東京ディズニーシーを徹底的に深掘りした、『もっと知りたい！ 東京ディズニーシー くわしすぎる大図鑑』が、講談社より登場。

2023年に発売され、たちまち重版がかかった『もっと知りたい！ 東京ディズニーランド くわしすぎる大図鑑』に続く、満を持しての一冊が発売されます。

パークで見る景色をそのまま切り取った写真に、いくつもの引き出し線をつけて解説しているのが特徴的。

まさに、「写真で見る大図鑑」です。

それぞれの説明を惜しみなく掲載しているので、ひとつひとつの意味や歴史的背景を深く知ることができます。

素通りしてしまってはもったいない、クスッと笑えるディズニーのシャレやジョーク、パークのいたるところに息づく物語の数々。

見えていても、知らなければ気づけない情報が満載です。

本書を読んで東京ディズニーシーの解像度がぐっと上がれば、次にパークへ行った際に見える景色はまったく違うものになっているはず。

奥深い世界を知る喜びや、パークでの視野を広げるおもしろさを体感できる一冊です。

アトラクションの解説やコラムなど、全ページを通して漢字にはふりがなつき。

お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまで、家族みんなで本を囲みながら予習・復習ができる内容です。

抽選で10組20名に「東京ディズニーリゾート・パークチケット（ペア）」が当たるキャンペーンを開催中

応募締め切り：2026年1月31日（土）※当日消印有効

「もっと知りたい！ 東京ディズニーシー くわしすぎる大図鑑」を購入すると、抽選で10組20名に「東京ディズニーリゾート・パークチケット（ペア）」が当たるキャンペーンに応募可能。

東京ディズニーランド、または東京ディズニーシーのどちらかに入園できるチケットです。

読んで発見して、実際に行って確かめて、帰ってまた読んで味わえる、東京ディズニーシーの新たな魅力に引き込まれる一冊。

全国の書店、Amazonなどで販売される、講談社「もっと知りたい！ 東京ディズニーシー くわしすぎる大図鑑」の紹介でした☆

